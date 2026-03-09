Universidad de Chile ha sido una verdadera decepción en esta temporada 2026. Las críticas no solo son para el cuerpo técnico, sino que también para sus figuras. Marcelo Vega habló del presente de Fabián Hormazábal.

La llegada de Francisco Meneghini al Romántico Viajero no ha tenido el efecto esperado. El equipo traía un buen nivel futbolístico con Gustavo Álvarez, pero este ha bajado bruscamente desde el arribo de Paqui. Los rendimientos individuales también han sufrido.

El nivel de Hormazábal

Universidad de Chile suma 6 partidos en el 2026 y los datos no mienten: 1 triunfo, 3 empates y 2 derrotas son las que tienen preocupados a todos los hinchas. Además, le suman la temprana eliminación de la Copa Sudamericana ante Palestino. Algunas voces ya piden la salida de Paqui Meneghini.

Marcelo Vega analizó el presente de Universidad de Chile. El mundialista con La Roja en Francia 1998 mostró su preocupación por Fabián Hormazábal, quien era una de las principales figuras del Bulla en el 2025, incluso siendo titular en la selección chilena.

“¿Qué le cambió el chip en la cabeza de todos estos jugadores con (Gustavo) Álvarez? Era otra forma de jugar con la mayoría de estos jugadores, es irreconocible lo de (Fabián) Hormazábal“, indicó Toby Vega en PicadoTV.

Hormazábal no ha podido replicar el buen nivel de años anteriores. Imagen: Photosport

Vega asegura que el Romántico Viajero no ha estado a la altura y que son muchos los cambios individuales que están afectando a lo colectivo, como la salida de Matías Sepúlveda a Lanús o la lesión de Lucas Assadi.

“Lo de (Marcelo) Morales dejémoslo ahí, porque venía sin jugar y todo eso, se les va (Matías) Sepúlveda y lo sienten bastante, no tienen a (Lucas) Assadi y lo sienten bastante, pero había una forma cuando no estaban estos jugadores, que era la misma, hoy tratan de meter una forma de jugar que estos jugadores ya no la tienen“, cerró Vega.

En resumen:

Universidad de Chile registra un triunfo, tres empates y dos derrotas en seis partidos.

registra en seis partidos. Palestino eliminó a la Universidad de Chile de la Copa Sudamericana durante la temporada 2026.

eliminó a la Universidad de Chile de la durante la temporada 2026. Marcelo Vega criticó el bajo rendimiento de Fabián Hormazábal tras la llegada de Francisco Meneghini.

