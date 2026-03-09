Universidad de Chile llega a la sexta fecha de la Liga de Primera condicionada por los resultados que ha obtenido de la mano del técnico Francisco Meneghini, con una victoria, tres empates y una derrota.

Pese a vencer a Colo Colo en el Superclásico en el estadio Monumental, esto no alcanzó para salir de las dudas futbolísticas, porque a los días quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2026 en manos de Palestino.

Por lo mismo, los próximos partidos serán vitales para el entrenador argentino, donde esta noche recibe a Universidad de Concepción con la obligación de ganar y encontrar su sello con sus jugadores.

Pero dentro de estas dudas, salió la programación de la Copa de La Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno, que jugará sus primeras tres fechas en los próximos días, donde la U si juega así podría despedirse de otro torneo: ¿Se le apareció marzo a Paqui?

Paqui sumó su primer gran fracaso al mando de la U.

La U tiene agenda llena en marzo: programación de la Copa de La Liga

Universidad de Chile es parte del grupo D de la Copa de La Liga 2026, zona que comparte con Audax Italiano, Deportes La Serena y Unión La Calera, con fecha de partidos para marzo.

En este torneo se juega ida y vuelta, pero sólo clasifica el primer lugar a las semifinales, lo que le da un desafío mayor a la competencia con un Paqui que todavía no encuentra el rumbo de la U.

Por lo mismo, los azules recibirán a La Serena (20 de marzo) y La Calera (24 de marzo) y luego visitan a Audax (31 de marzo), con tres partidos que pueden marcar la historia del cuadro bullanguero en esa zona.

Si bien quedarán las tres revanchas, la U tiene la tarea de poder seguir con vida o dejará el mes de marzo con el momento en que Paqui finalmente reprobó el año, iniciando la temporada.

En resumen:

Francisco Meneghini registra una victoria, tres empates y una derrota en la Liga de Primera.

Palestino eliminó a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana 2026 recientemente.

Universidad de Chile enfrentará a La Serena, La Calera y Audax el marzo de 2026.