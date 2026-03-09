Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, U. de Chile se vuelve a enfocar en la Liga de Primera. Los azules necesitan hacerse fuertes en el torneo nacional, donde marchan 14°, a una posición del descenso, en la tabla de posiciones.

Este lunes 9 de marzo, el Bulla recibe a U. de Concepción en el Estadio Nacional. Toda la presión está sobre Paqui Meneghini, quien sabe que una derrota solo complicará su ya cuestionado ciclo en el club.

Y el DT toma decisiones. Para este encuentro frente a los penquistas, Meneghini acude a los formados en casa y por eso aparecen cuatro juveniles en la convocatoria, según adelantó Emisora Bullanguera.

Los jóvenes volantes Matías Riquelme y Agustín Arce, además de los delanteros Ignacio Vásquez y Martín Espinoza recibieron el llamado de Paqui Meneghini para el encuentro de este lunes.

Tras la eliminación, U. de Chile vuelve al torneo: enfrenta a U. de Conce | Photosport

La formación de U. de Chile vs U. de Concepción

En especial, los llamados a los jóvenes atacantes podrían dar respuesta a la complicada situación en el ataque con las lesiones de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Eso sí, ninguno aparece como titular.

Este lunes, U. de Chile formaría con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero.