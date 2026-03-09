Es tendencia:
Paqui Meneghini acude a cuatro juveniles en la convocatoria de U. de Chile vs U. de Concepción

Paqui Meneghini sorprende con cuatro nombres jóvenes en la citación de U. de Chile vs U. de Concepción en el Nacional.

Por Javiera García L.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, U. de Chile se vuelve a enfocar en la Liga de Primera. Los azules necesitan hacerse fuertes en el torneo nacional, donde marchan 14°, a una posición del descenso, en la tabla de posiciones.

Este lunes 9 de marzo, el Bulla recibe a U. de Concepción en el Estadio Nacional. Toda la presión está sobre Paqui Meneghini, quien sabe que una derrota solo complicará su ya cuestionado ciclo en el club.

Y el DT toma decisiones. Para este encuentro frente a los penquistas, Meneghini acude a los formados en casa y por eso aparecen cuatro juveniles en la convocatoria, según adelantó Emisora Bullanguera.

Los jóvenes volantes Matías Riquelme y Agustín Arce, además de los delanteros Ignacio Vásquez y Martín Espinoza recibieron el llamado de Paqui Meneghini para el encuentro de este lunes.

U. de Chile vs. U. de Concepción: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

La formación de U. de Chile vs U. de Concepción

En especial, los llamados a los jóvenes atacantes podrían dar respuesta a la complicada situación en el ataque con las lesiones de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Eso sí, ninguno aparece como titular.

Este lunes, U. de Chile formaría con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero.

