Revelan quién es la nueva pareja de Jorge Valdivia: “Pasaron las vacaciones juntos”

Según reveló el estelar de farándula Primer Plano, el ex Colo Colo se encuentra en pareja hace algunos meses.

Por Andrea Petersen

El exjugador encontró nuevamente el amor.
El exjugador encontró nuevamente el amor.

El amor sigue en el aire y según revelaron en Primer Plano el exfutbolista Jorge Valdivia se encuentra en una nueva relación hace tres meses con una joven empresaria de viajes, quien incluso ya habría sido presentada a la familia del “Mago”.

“Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos”, contó Cecilia Gutiérrez en el estelar de farándula.

Asimismo, añade que el jugador tuvo un permiso especial del tribunal para pasar las vacaciones con sus hijos en el sur de Chile. “Y ella los acompañó. Estuvo un par de días”.

¿Quién es la nueva pareja del Mago Valdivia?

El espacio de farándula reveló que Priscilla ‘Titi’ Armenakis, periodista a cargo de una agencia de viajes, es la mujer que le robó el corazón al otrora “10” de la selección chilena, señalando que se conocieron a través de las redes sociales.

La reacción de Daniela Aránguiz

El espacio de Chilevisión fue a consultar a la expareja del futbolista sobre esta supuesta nueva relación donde la panelista de Sígueme expresó su tajante postura. “Si él lo está pasando bien ahora o está con una pareja, lo felicito y le deseo lo mejor. Yo creo que ya pasaron cuatro años de nuestro divorcio, de nuestra separación y es momento de que él rehaga su vida”.

Añadiendo que ella no se mete en su vida privada. “Como también espero que él no se meta en la mía. Le deseo lo mejor”.

En síntesis:

  • Jorge Valdivia mantiene una relación de 3 meses con la empresaria Priscilla ‘Titi’ Armenakis.
  • La pareja de Jorge Valdivia acompañó al exfutbolista y sus hijos durante las vacaciones.
  • Daniela Aránguiz comentó públicamente sobre la nueva relación confirmada por Jorge Valdivia.
