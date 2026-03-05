Desde las finales de Copa América ganadas por la selección chilena, desde el otro lado de la Cordillera nació una nueva rivalidad con la Roja. Por eso han sido habituales las comparaciones entre jugadores de lado y lado.

Fue ahí que Jorge Valdivia, quien brilló en la definición del 2015 en el Estadio Nacional, fue consultado para elegir los mejores de cada equipo. Eso, tomando en cuenta la Generación Dorada y la Argentina campeona del mundo.

Si bien el Mago no tuvo problemas en poner a Lionel Messi por sobre él mismo como “10”, sí sorprendió al responder categóricamente por su favorito en otras posiciones. Una de ellas fue el arco, con dos pesopesados de ambas selecciones.

¿Claudio Bravo o Dibu? Jorge Valdivia no duda

Al ser consultado sobre Claudio Bravo o Emiliano Martínez, Jorge Valdivia no la pensó dos veces y rápidamente respondió diciendo “Claudio”, en diálogo con AS Chile. El Mago en general del XI en cancha se inclinó por chilenos.

Bravo en el histórico título de Chile en 2015/Photosport

Del total de 11 posiciones en cancha, Jorge Valdivia solo puso a tres argentinos sobre chilenos. Uno fue escoger a Lionel Messi sobre él mismo, el otro Cuti Romero sobre Gonzalo Jara y el último con Leandro Paredes en lugar de Marcelo Díaz.

Jorge Valdivia puede decir que fue titular con aquella selección chilena campeona de América por primera vez en 2015. Además, pudo anotar en un Mundial, despachando un tanto en el 3-1 ante Australia, en Brasil 2014.

El Mago se retiró del fútbol a los 38 años tras su último paso por el Necaxa de México. Fue campeón en Colo Colo, Al Ain, Palmeiras y Al Wahda, en una exitosa carrera.