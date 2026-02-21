A muchos no les gusta que Emiliano Martínez haya sido elegido como el mejor portero del mundo. Esto, debido a que su equipo en Inglaterra no está entre los mejores y a que el meta argentino comete varios errores.

Sin embargo, aún queda en la retina su desempeño en la final del Mundial de Qatar 2022, donde fue prácticamente él el responsable de que Argentina pudiese llevarse el trofeo.

Palabras más, palabras menos, este fin de semana de Premier League, el Dibu volvió a hacerse encajar un golazo. En esta ocasión fue en el duelo entre el Aston Villa y el Leeds United, válido por la jornada 27 de la Premier League británica.

Un golazo de aquellos

En el minuto 31, Anton Stach se perfiló para cobrar un tiro libre cuya distancia hacía presagiar un centro al área. Sin embargo, el alemán decidió pegarle al arco y vaya joyita que le salió.

Para ser justos, el Dibu Martínez no tenía nada que hacer. El tiro se coló en el ángulo del arco defendido por el argentino. Así se decretó el 1-0 para un Leeds que pelea por no meterse en la complicada zona de descenso.

Tweet placeholder

Un golazo de Anton Stach | Getty Images

Pero, el Aston Villa viene haciendo un campañón este 2026. Es por eso que, finalmente, pudieron volver sobre el marcador. Fue sobre el final, cuando Tammy Abraham puso un certero segundo cabezazo en el área, para poner el definitivo 1-1.

Tweet placeholder

