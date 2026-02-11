Manchester United vuelve a dar que hablar en la Premier League. Pero ahora el cuadro inglés lo hace por el curioso reto que inició el hincha Frank Illet. Es que el fanático prometió no cortarse el pelo hasta que el equipo gane cinco partidos seguidos.

Lo que comenzó como una broma en redes sociales ya se extiende por 494 días, y contando. Para peor, la gran chance de acabar con este reto pudo ser este martes ante West Ham.

El elenco ahora dirigido por Michael Carrick superó a importantes rivales como Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham. Pero ante el elenco del Dibu Martínez no tuvo la misma suerte y solo rescató un empate en los últimos minutos.

Así las cosas, el hincha tendrá que mantener su prominente peluca al menos por cinco semanas más. En total al Manchester United le quedan 12 partidos, por lo que el milagro todavía es posible. Lo que se reflejó en la reciente transmisión de Frank Illet, donde estuvo al borde de las lágrimas al ver que su reto se sigue extendiendo más de lo que nunca imaginó.

Wayne Rooney contra hincha viral del Manchester United

Pero la campaña de Frank Illet ya empieza a colmar la paciencia en la interna de Manchester United. Así al menos lo dejó en claro Wayne Rooney que no se guardó nada contra el fanático.

“Lo mandaría al otro lado del país. Me está volviendo loco. Estamos hablando de Michael Carrick y del Manchester United, que intentan ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que se quedará devastado si el Man United gana, porque dejará de ser relevante”, lanzó fuerte y claro en el podcast No Tippy Tappy Football.

Rooney lamentó el protagonismo que tomó el reto viral y que prácticamente ya nadie habla de lo que ocurre dentro de la cancha. Lo que también ha molestado a los hinchas que incluso han agredido al “chascón”.

Por lo mismo, el ex delantero campeón de la Champions y Premier League decidió mirar el vaso medio lleno y enfocarse en que el Manchester United puede volver a copas internacionales la próxima temporada.

“Ahora son un equipo más en forma. Han vencido al Arsenal y al Manchester City. Habrían querido ganar, especialmente por ese chico, no recuerdo su nombre, pero quiere cortarse el pelo. ¡Ahora no te lo vas a cortar! Lo importante es que van a terminar entre los cuatro mejores”, sentenció.