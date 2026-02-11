Su pelo largo y sus anteojos lo hacen ya reconocible en el mundo del fútbol. Se trata de Frank Ilett, aficionado del Manchester United que lanzó un desafío que se volvió viral: no se cortaría el pelo hasta que los Diablos Rojos ganasen tres partidos seguidos.

Partió con el pelo cortito y, de repente, es un verdadero chascón. Ya van 494 días en los que el hincha del United no se ha cortado el pelo, por su promesa. Estuvo a punto este fin de semana, cuando el club de Manchester enfrentó al West Ham United. Finalmente, empataron.

Si todo esto pasara en Chile, habría que ver cómo tendría el pelo este ferviente hincha. Para criollizarlo, nos fuimos a los números y vimos desde cuándo Colo Colo y la Universidad de Chile, dos de los grandes del país, no ganan cinco partidos seguidos.

Universidad de Chile: el hincha sería Chewbacca

La Universidad de Chile tuvo un 2025 magnífico, en el que bien pudo lograr ganar cinco partidos al hilo. Sin embargo, esto se truncó, por ejemplo, con el empate ante Coquimbo Unido, el 2 de diciembre del año pasado. Anteriormente a ese partido, la U le había ganado a Everton (2-0), a Limache (4-3) y a O’Higgins (1-0). Y tras ese partido, le ganó a Deportes Iquique (3-2).

Pero, tampoco hay que remontarse largo años atrás para tener una racha de cinco partidos seguidos ganados en la U. Se concretizó hace 889 días, específicamente el 5 de septiembre de 2024.

Por ese entonces, la Universidad de Chile venció a O’Higgins (4-0), Cobreloa (4-0), Unión Española (2-0) y Coquimbo Unido (1-0) por el torneo nacional, añadiendo, finalmente, una tremenda goleada ante Palestino por Copa Chile (5-0).

Matías Sepúlveda marcó un golazo en la goleada por 5-0 ante Palestino por Copa Chile | Photosport

Colo Colo: una melena como en la insignia

Lo de Colo Colo es ínfimamente más reciente. También logró una racha de cinco triunfos seguidos en 2024, lo que da para pensar la tremenda jerarquía de azules y albos en ese campeonato. Fue hace 848 días, el 16 de octubre de aquella temporada.

Entonces, Colo Colo venció a Cobresal (2-0), Universidad Católica (1-0), Audax Italiano (2-1), Huachipato (2-1) y Unión La Calera (1-0) por el campeonato local. La gracia del Cacique es que extendió esta racha a seis encuentros ganados, pues también ganó el siguiente, ante Palestino, por 3-2, también válido por el torneo chileno.

El Cacique también estuvo cerca de lograrlo el 2025, cuando le ganó a Unión Española por 4-1 por la Liga de Primera, le ganó a Atlético Bucaramanga en el triste adiós de Copa Libertadores y, luego, venció a Unión La Calera por el torneo local. Esto fue interrumpido por el empate 2-2 ante Deportes Iquique, acontecido el 12 de junio. Después, golearon a Cobresal por 4-0. Habrían sido cinco.

Marcos Bolados marcó el único tanto con el que Colo Colo venció a Unión La Calera en 2024 | Photosport

