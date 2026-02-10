Este martes el mundo del fútbol estará muy atento a conocer si una de las historias más virales del último tiempo tiene su final. El Manchester United visita al West Ham por la Premier League en un duelo que está marcado no sólo por lo que pase dentro, sino que también fuera de la cancha. Particularmente, con el pelo de uno de sus hinchas.

Hace 493 días, Frank Ilett publicó un video haciendo la promesa de no cortar su cabello hasta que los Diablos Rojos no ganaran cinco partidos seguidos. La meta ha tardado más de un año en asomarse y hoy está a 90 minutos de poder alcanzarla.

Tras las victorias ante Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, el gigante inglés puede darle una mano a su popular fanático. Todo esto de la mano de un Michael Carrick que le devolvió el alma al plantel pero que, más allá de saber del caso, no lo ve como algo que tenga impacto en la interna.

DT del Manchester United se desmarca del hincha que espera cortarse el pelo tras el West Ham

Manchester United está a nada de poder conseguir su quinto triunfo al hilo después de años perdido y lejos de ser lo que fue en el pasado. En ese tiempo ha pasado de todo, incluso la promesa de Frank Ilett que se terminó transformando en un de los virales más populares del fútbol.

Michael Carrick avisó que, más allá de que lo saben, el corte de pelo de su hincha no es tema en el Manchester United. Foto: Getty Images.

Michael Carrick, técnico de los Diablos Rojos, habló previo al encuentro con el West Ham y fue consultado sobre el desafío de su fanático. Ahí, si bien reconoció estar al tanto, dejó en claro que no es algo por lo que estén preocupados en el camarín.

Publicidad

Publicidad

“Estoy consciente de ello. Mis hijos me lo han hecho saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo“, señaló el estratega y ex figura del Manchester United.

ver también ¡No para de brillar! Juan Carlos Gaete vuelve a marcar en el exótico fútbol de Costa Rica

De hecho, el técnico remarcó que la promesa del popular hincha no es tema en la interna. “Entiendo lo que está pasando. Me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto en el resultado“.

Aunque más allá de la distancia que marcó, Michael Carrick reconoció que lo ha pasado bien siguiendo la aventura de quien hoy estará rogando por un nuevo triunfo. “Aún así, me ha hecho reír“, cerró el DT.

Publicidad

Publicidad

Manchester United quiere estirar su buena racha y así soñar con un cierre de temporada mejor que el de los últimos años. Los Diablos Rojos podrían sumar tres puntos de oro y así darle una mano a Frank Ilett con su promesa.

¿A qué hora juega el Manchester United y West Ham?

Frank Ilett seguirá atentamente un día que puede ser histórico para su relación con el Manchester United. Los Diablos Rojos visitan al West Ham este martes 10 de febrero a partir de las 17:15 horas.