Manchester United aterriza en Londres viviendo su mejor presente de la temporada, con una racha positiva que volvió a encender la ilusión de sus hinchas y una particular promesa que tiene atento a todo el fútbol inglés.

Este martes, los Diablos Rojos se medirán ante West Ham United por la fecha 26 de la Premier League, en un duelo clave en la pelea alta.

West Ham vs. Manchester United: Horario y dónde ver

El partido del West Ham vs. Manchester United será este martes 10 de febrero, desde las 17:15 hrs . en el London Stadium, Londres; en el marco de la fecha 26 de la Premier League 2025/26.

En esta ocasión el encuentro no será transmitido por televisión, pero podrás verlo de manera excluviva ONLINE a través de Disney+, previa suscripción al streaming.

Tras la salida de Rúben Amorim y el arribo de Michael Carrick, el United dio un giro total. Cuatro victorias al hilo frente a Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham lo catapultaron a zona de Champions League, dependiendo exclusivamente de sí mismo para mantenerse en esos puestos de privilegio.

Tabla de posiciones Premier League 2025/26

