Lo que alguna vez fue presentado como una apuesta fuerte de Boca Juniors terminó convirtiéndose en una de las grandes decepciones del club en los últimos años.

Jan Hurtado, por quien el cuadro Xeneize desembolsó nada menos que 7 millones de dólares, nunca logró justificar esa inversión dentro de la cancha. Su paso por La Bombonera fue breve, irregular y rápidamente quedó marcado por su paso en distintos equipos, sin lograr afirmarse en ninguno.

Hoy, el delantero vuelve a ser noticia, pero lejos del protagonismo que se esperaba cuando explotó en Gimnasia, te contamos todos los detalles.

Frenó su futuro por conflicto internacional

Tras quedar libre, Hurtado comenzó a analizar opciones para relanzar su carrera de cara a la próxima temporada. Una de ellas parecía estar en su país natal, donde Deportivo Táchira inició conversaciones para sumarlo a su plantel.

Sin embargo, cuando todo avanzaba de manera positiva, un hecho completamente ajeno al fútbol terminó cambiando el escenario de forma drástica.

La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, encabezada por Donald Trump, y el posterior arresto de Nicolás Maduro, provocaron un fuerte impacto político y social en la región.

Este nuevo panorama que encendió las alarmas en el entorno del futbolista, quien decidió frenar de inmediato las negociaciones que mantenía con el club venezolano.

Sus opciones en Deportivo Táchira

Si bien las charlas entre Hurtado y Deportivo Táchira eran reales y existía optimismo por cerrar el acuerdo en los próximos días, el delantero optó por dar marcha atrás. La decisión estuvo ligada principalmente a temas de seguridad y estabilidad, considerando el clima de incertidumbre que atraviesa actualmente el país.

Desde el club fueron notificados de la negativa del jugador, que prefirió no avanzar con su regreso a Venezuela. Así, el ex Boca continúa sin definir su futuro, mientras el mercado de pases sigue avanzando y las oportunidades comienzan a reducirse.

Vale recordar que Hurtado llegó al Xeneize en 2019 como una joven promesa tras destacarse en Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero su ciclo duró apenas un año. Luego fue cedido en reiteradas ocasiones: pasó por Red Bull Bragantino, Liga de Quito, Goianiense y tuvo un último regreso al Lobo, lejos de su mejor versión.

Hoy, con el pase en su poder, el atacante busca un nuevo destino para intentar reinventarse y dejar atrás una carrera marcada por las expectativas incumplidas.