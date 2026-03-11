Este miércoles 11 de marzo se realizará la ceremonia de cambio de mando en Chile, instancia en la que el Presidente Gabriel Boric entregará la banda presidencial al mandatario electo José Antonio Kast.

No obstante, la transmisión de este evento podría generar dudas entre los hinchas del fútbol, ya que en este día también está programado el partido de O’Higgins por Copa Libertadores.

Como ocurre en este tipo de ceremonias, Chilevisión confirmó que realizará una cobertura especial desde las 5:45 de la mañana, con una transmisión dedicada y todos los detalles de la jornada.

Sin embargo, el momento que genera inquietud entre los fanáticos del fútbol es el discurso del presidente electo a la ciudadanía, programado para las 21:00 horas, apenas media hora antes del duelo entre O’Higgins y Deportes Tolima, fijado para las 21:30 y que también será emitido por la misma señal.

¿Se interrumpirá la transmisión de O’Higgins?

Desde Chilevisión confirmaron que el encuentro válido por la tercera ronda de clasificación a la Copa Libertadores sí será transmitido por su señal abierta a partir de las 21:30 horas.

El equipo rancagüino visitará el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia, para enfrentar a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la llave, luego de imponerse por 1-0 en el duelo de ida disputado en el Estadio El Teniente.

La transmisión contará con el relato de Claudio Palma y los comentarios de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

¿Dónde ver la transmisión de O’Higgins vs. Tolima?

Las transmisiones se iniciarán a las 21:30 horas por pantalla abierta, la señal online de chilevision.cl y la aplicación MiCHV. También estará disponible en las señales de ESPN Premium y de manera online Disney+, bajo subscripción premium.

