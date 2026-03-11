Universidad de Chile se quedó sin entrenador. Tras el empate ante Universidad de Concepción, la dirigencia de Azul Azul decidió sacar de su cargo a Francisco Meneghini. Por lo que ahora se busca nuevo entrenador para recuperar la temporada.

Paqui llegó como reemplazante de Gustavo Álvarez y contó con el respaldo total de la dirigencia. Incluso logró ganar en el Superclásico ante Colo Colo. Pero la eliminación en Copa Sudamericana fue el quiebre definitivo. Lo que se evidenció en la hinchada que pidió su salida tras la última igualdad ante el “Campanil”.

ver también ¿Asume el desafío? Lo que respondió Claudio Borghi ante opción de dirigir en U de Chile tras el adiós de Meneghini

Pero su salida contó con varias particularidades. Así lo detallaron en ESPN FShow donde se apuntó primero a que Meneghini no renunció, sino que fue cesado de su cargo. También se detalló que durante el martes hubo una reunión de dirigentes y con los referentes del plantel. Tras ello, se decidió la salida del DT.

¿Quién reemplaza a Francisco Meneghini?

Así las cosas, se reveló el principal candidato que sueña Universidad de Chile para asumir como nuevo entrenador. “Hay un nombre que gusta mucho: Eduardo Berizzo”, indicaron en ESPN. El ex entrenador de la selección chilena y O’Higgins genera consenso como carta para asumir en este momento.

Su última campaña en el León de México no fue de las mejores y dejó su cargo en 2025 con solo un 30%. Pese a ello, el “Toto” cuenta con la experiencia suficiente para un momento como el que se vive hoy en día. Incluso fue sondeado antes que Paqui, pero su alto costo fue determinante.

Francisco Meneghini dejó la U con solo 33% de rendimiento

Publicidad

Publicidad

“La U no es un equipo fácil. No es fácil de llevar. Hubo muchos factores que lo desestabilizaron. Se habló de su trabajo, pero no se plasmó. Ahora hay que estar tranquilos para elegir un nuevo cuerpo técnico que renovará los aires”, complementó Rafa Olarra ilusionado con el renacer de la U en este 2026.

En resumen:

La dirigencia de Azul Azul cesó a Francisco Meneghini tras empatar contra Universidad de Concepción.

tras empatar contra Universidad de Concepción. Eduardo Berizzo es el principal candidato de consenso para asumir como nuevo entrenador azul.

es el principal candidato de consenso para asumir como nuevo entrenador azul. Berizzo dejó su cargo en el León de México durante el año 2025.

Publicidad