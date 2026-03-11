Mal final para Francisco Meneghini en la Universidad de Chile. El técnico que llegó como una especie de Jorge Sampaoli desde O’Higgins, terminó en un rotundo fracaso. Su salida fue confirmada por el propio club.

Una victoria en siete partidos acumuló el proceso de Paqui Meneghini. Esto, sin contar los amistosos. Números muy bajos entre los que emerge, de forma sorprendente, un triunfo en el Monumental ante Colo Colo.

Pero, el proceso está terminado. Saliendo del CDA, un cabizbajo Francisco Meneghini enfrentó los micrófonos de la prensa. Allí dio sus últimas palabras antes de dejar el club.

Lo que le dijo al plantel

Si bien el técnico se mostró confiado en que podía revertir su situación en la banca de la U, también sintió que era necesario su alejamiento. “Ayer hablé con el gerente deportivo. Compartimos sensaciones y teníamos una visión bastante parecida. Es decir, creemos que le podía venir bien al equipo descomprimir con mi salida”, señaló desde su auto.

Además, enfatizó en la última charla que tuvo con el equipo, en la que sólo tuvo reconocimiento. “Hablé con todo el plantel. Les agradecí por el compromiso, el esfuerzo. Se entregaron al máximo, lo intentaron y, a veces, las cosas no se dan”, enfatizó.

Paqui se fue con una victoria en siete partidos en la U | Photosport

Francisco Meneghini deja, triste, el club al que llegó por el sueño de ser campeón. No obstante, su banca aún está calentita y no se sabe quién será el que ocupe su puesto a futuro.

El entrenador confirmó su salida tras reunirse con el gerente deportivo del club y compartió las palabras que tuvo en su última charla con el plantel.

¿Quién asumirá interinamente la banca de la U de Chile?

Será el turno de Jhon Valladares de dirigir a la Universidad de Chile en el duelo ante Coquimbo Unido de este fin de semana (sábado, 18.00 horas). El DT de las juveniles viene de un proceso en el que no suma victorias.