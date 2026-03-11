Salida anticipada, pero por muchos hinchas azules esperada. Francisco Meneghini dejó de ser el técnico de la Universidad de Chile, tras cuestionables resultados en su proceso. Ahora, el cuadro laico busca técnico.

Pero antes de ponerse en la búsqueda de un nombre para reemplazar a Paqui, hay que saber despedirse de él. Justamente, a la salida del CDA, Paqui Meneghini habló con la prensa.

El ahora ex técnico de la Universidad de Chile se despidió del plantel y aprovechó de dar sus últimas palabras a la prensa. Eso sí, antes de irse aseguró que el camino sinuoso que tenía por delante, en caso de continuar, lo iba a saber sortear.

La fantasía de Paqui

Desanimadas palabras de Francisco Meneghini en la salida del CDA. El ex técnico azul esgrimió sus últimas palabras en el club azul. “Es muy triste. Era un sueño, lo estaba cumpliendo, me sentía muy bien“, dijo.

“Yo siento que exijo a los jugadores y uno debe pensar en el equipo primero. No quería exponer al equipo a mucha tensión. Con mi salida se puede descomprimir”, añadió, dejando claro, eso sí, que esto podía ser de otra manera.

“Se podía revertir el momento, pero exigía mucho“, cerró Paqui Meneghini en una afirmación completamente incomprobable, considerando que hubo un tiempo considerable de adaptación y aún así no se logró.

Paqui quedó fuera de la U | Photosport

En resumen…

El director técnico Francisco Meneghini dejó su cargo en la Universidad de Chile.

El entrenador sostuvo una última reunión para despedirse del plantel en el CDA.

Meneghini afirmó ante la prensa que su salida busca descomprimir la tensión del equipo

¿Quién asumirá interinamente la banca de la U de Chile?

Será el turno de Jhon Valladares de dirigir a la Universidad de Chile en el duelo ante Coquimbo Unido de este fin de semana (sábado, 18.00 horas). El DT de las juveniles viene de un proceso en el que no suma victorias.