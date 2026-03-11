Este martes se vivió una jornada de impacto para los azules, donde se reveló que Francisco Meneghini, quien asumió el banquillo esta temporada, dejaba Universidad de Chile tras tan solo 6 fechas debido a los malos resultados de la escuadra.

Con tan solo 1 victoria en seis encuentros, ni ganar el Superclásico pudo aliviar la presión en contra de Paqui quien tuvo uno de los procesos más breves en la historia de los azules.

Tras confirmarse su salida y los rumores que lo rodeaban, él, ahora ex DT de la U, alzó la voz y entregó detalles de su desvinculación.

¿Paqui renunció o lo echaron?

En conversación con los medios a la salida del Centro Deportivo Azul, Meneghini señaló que es oficial que se despide de los azules. “Ayer hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones. Los dos teníamos la visión bastante parecida de, más allá de cómo se estaba trabajando, le podía servir al equipo descomprimir con mi salida”.

Agregando que a pesar del duro inicio de temporada, los azules aún puede remontar: “Que el equipo tenga el tiempo de corregir el rumbo y alcanzar el objetivo que todavía está a la mano”.

“Está todo acordado, desearle lo mejor al club, ahora desde fuera”, añadiendo que está “muy triste”, ya que era un sueño dirigir a la U. “Lo estaba cumpliendo, me sentía muy bien”.

Añadiendo que es algo que le ha dicho a sus jugadores. “Yo siempre les exijo pensar primero en el equipo, más allá de que creo que se podía revertir la situación, era exponer al equipo a una situación de mucha presión, de mucha tensión”.

“Con mi salida el equipo se puede descomprimir el ambiente y el equipo se puede liberar y seguir para adelante”, puntualizó.

Revisa sus declaraciones a continuación

