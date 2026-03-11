El corto y breve ciclo de Francisco Meneghini como entrenador de Universidad de Chile expiró. El entrenador deja vacía la banca azul con un pésimo rendimiento de apenas 33,33%, con apenas una victoria en siete partidos.

En Deportes en Agricultura, y antes de conocerse la salida de Meneghini, el periodista Cristián Caamaño criticó duramente el trabajo de Paqui y de su preparador físico, Gonzalo Fellay.

En la U abundan los lesionados, pero además el comentarista reveló que personalmente le avisó a Azul Azul que estaban cometiendo un grave error al contratar a Meneghini y Fellay.

“No puede ser que en seis fechas tengas seis lesiones musculares, es mucho. Como si el equipo estuviera corriendo mucho…“, dijo Caamaño.

Tremendo error advertido a la U

Agregó que “y una cosa es entrenar a O’Higgins y otra muy distinta es tener a jugadores con los estándares de la U, que estaban peleando Copa Sudamericana, y hoy no pelean ni la Primera División“.

Caamaño reveló que se contactó personalmente con la U para que no trajeran a Paqui.

“Esto lo dijimos antes de que llegara Paqui. Están las grabaciones. Y yo lo dije: Fellay ya estuvo en la U con el Fantasma Figueroa. Ojo“, complementó.

Caamaño expone que “nosotros se lo hicimos saber a la gente del corazón, riñón e hígado de la U. Te mostré el WhatsApp, Pato (Yáñez)“.

“Se lo mandamos a decir (a Azul Azul): lo que están haciendo es un tremendo error. Meneghini debió salir el lunes en la noche tras el empate contra Universidad de Concepción, esto es ciclo terminado. La U cometió el error de traerlo”, sentenció Caamaño.

