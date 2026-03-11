Universidad de Chile selló la sexta fecha con un discreto empate contra Universidad de Concepción, partido que selló el destino de Francisco Meneghini como entrenador de los azules, ya que tras esto fue despedido de la escuadra por los malos resultados.

El delantero argentino Daniel Barrea, que llegó proveniente de Godoy Cruz, marcó el gol que abrió el marcador contra los azules.

En conversación con AS, el jugador habló de su llegada a Chile y de su primer gol junto a la escuadra de Concepción. “Estoy contento por mi gol, es lo que tenemos que hacer los ‘9′, al final ese es nuestro trabajo. Llegué a este equipo para aportar desde donde me toque y eso es lo que pretendo hacer”.

Daniel Barrea y su gol contra U de Chile

El jugador reveló que esta contento por anotar, pero también salido un poco resentido de la escuadra. “Salí medio mareado por la situación, pero me siento bien. Tengo el tobillo un poco hinchado, pero durante la semana veremos con mayor tranquilidad que fue lo que pasó y si puedo llegar al próximo partido”.

Daniel Barrea anotó el gol que abrió el marcado del Campanil/Photosport

Asimismo, añade: “Ya había tenido la oportunidad de enfrentar a la U, pero en un amistoso. Es un rival de jerarquía, con mucha historia y siempre es difícil jugar contra ellos, pero este tipo de partidos dan mucha motivación. Nosotros tratamos de no desenfocarnos de lo nuestro, estar mentalizados en nuestra idea porque sabíamos que podíamos hacer un gran partido y creo que así fue”.

En la misma línea, se refirió sobre su llegada a Chile. “La verdad es que Concepción es una ciudad hermosa, me sorprendió mucho, además que mis compañeros son unos genios y eso ha hecho que mi adaptación sea muy buena”.

“Por otro lado, el club es muy lindo, es un club muy ordenado y que se nota que quiere seguir creciendo. Estoy feliz de haber tomado la decisión de venir a Chile y de afrontar este desafío en mi carrera”, explicó.