Fue la principal jugada polémica que marcó el empate de Universidad de Chile como local ante Universidad de Concepción. El árbitro José Cabero no cobró como penal una mano dentro del área del volante Pablo Parra.

La acción provocó el enojo de los futbolistas azules, que acusaron disparidad de criterio del referato nacional, y de los dirigentes de Azul Azul, que increparon a Roberto Tobar, jefe de la Comisión Arbitral por esta dudosa acción en el Estadio Nacional.

Ante esta polémica, en RedGol nos comunicamos con una eminencia del arbitraje nacional como Iván Guerrero, ex juez internacional FIFA y otrora instructor, para preguntarle su visión sobre la mano de Parra. La respuesta fue categórica.

Ex árbitro por mano de Parra: Era penal para U de Chile

“Me parece que hubo dos situaciones que debieran haberse observado o haberle dado atención. Una fue esa mano, que debiera haber ido a mirarla si es que no la vio en la cancha o la interpretó de alguna forma distinta”, indicó Guerrero.

Luego, el ex réferi agregó que “lo otro fue una devolución al portero muy clara hacia atrás y que la tomó con la mano, casi en el mismo minuto de la supuesta mano”, que según este histórico silbante debió cobrarse como penal a favor de la U.

“He visto manos menos importantes que esa que se han cobrado, y esta no. Entonces eso es lo que molesta un poco: lo distinto que funcionan los árbitros. No tienen un criterio, una línea de igualdad. Unos sí, otros no, otras manos claras no las cobran… es complicado, no hay uniformidad“, sostuvo.

Lo último que indicó Guerrero al respecto es que “el VAR debió haber ayudado, haber dicho que por lo menos que la mirara. No importa que el VAR no pueda dar indicaciones de “esto es esto” o “esto es lo otro”, sino decirle: ‘Oye, observa esta situación de nuevo’ o ‘anda a mirarla'”.

