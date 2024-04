Iván Guerrero dio su sentencia sobre el tiro libre que no fue validado por Gastón Philippe en el duelo de la U ante Coquimbo.

¿Estuvo bien anulado el gol de Leandro Fernández ante Coquimbo? Ex árbitro profesional da su veredicto

Minuto 44 del primer tiempo entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido. Luciano Pons va por la banda izquierda y aguanta la pelota. Cabrera lo toma de la camiseta y el árbitro cobra foul. ¿Una jugada más del partido? No, lo que pasó después fue polémico.

Leandro Fernández vino corriendo hacia el balón y, al ver que Diego Sánchez ordenaba a la defensa y que el arco estaba sin cerrojo, el argentino hizo un tiro directo. La avivada, que muchas veces ha sido dada por válida, sin embargo fue anulada por Gastón Philippe.

En seguida Lea se sacó. El argentino reclamaba que si era tiro libre directo, por una falta proveniente de un foul, él no tenía por qué esperar que el árbitro pitara. Por el otro lado, Philippe le indicaba el silbato, diciendo que él no había dado la orden.

Una jugada que pudo pasar desapercibida, pero que este lunes fue revivida en redes sociales por los hinchas de la U, que aún mastican la rabia por ese tanto no validado. Es que si es tiro libre directo, Lea podría haberle pegado cuando quisiera… ¿o no?

Resolver el problema es la cuestión

Para ir en una solución ante este dilema, Redgol contactó al ex árbitro Iván Guerrero, con la duda bajo el brazo. El retirado referi fue enfático en su respuesta, aunque probablemente no deje contentos a todos.

“Está perfectamente anulado, porque el jugador no opta por rapidez, no es al que le hacen la falta. Si él hubiera sido el que cayó, hubiera puesto la mano sobre la pelota y pateado al arco directamente, sería distinto”, argumentó Iván Guerrero.

“Leandro Fernández es un gallo que no sabe. Pateó al arco porque lo vio vacío no más. Tenía que esperar el silbato”, enfatizó el ex árbitro, intentando dar por cerrada la polémica.

Sin embargo, en redes sociales los hinchas azules dieron otra versión, basándose en el gesto del árbitro (mano indicando el arco) y poniendo otras situaciones en las que sí se ha cobrado como gol una jugada así.