En poco más de una semana, Nicolás Córdova entregará la nómina de la Selección Chilena para los últimos dos partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante Brasil y Uruguay, una cita para la cual muchos jugadores piden cancha.

Dentro de la cabeza del nuevo entrenador de La Roja está la idea de dejar atrás a la Generación Dorada y aprontar los desafíos venideros con nuevos futbolistas jóvenes. En esa línea, no son pocos los que le piden que mire hacia el mejor equipo chileno del año, Coquimbo Unido.

Y es uno de sus máximos ídolos de finales del siglo 20 como el ex delantero argentino Jorge Roberto Cerino, que en conversación con RedGol alza la voz y le pide a Nico Córdova del que, a su juicio, es el jugador revelación de la presente temporada.

ver también ¿Coquimbo Unido con C de campeón? El Pirata iguala su mejor racha histórica en la Primera División

La figura de Coquimbo que Córdova mira para Eliminatorias

“Si él está buscando y haciendo el recambio de lo que fue esta Generación Dorada después de tanto tiempo, yo creo que mirando a unas perspectivas a largo plazo, para mí tendría que citar a chicos jóvenes“, es lo primero que expresa el “Potro” sobre el tema.

En esa línea, agrega que “acá en Coquimbo hay un jugador que tiene varios años de titular, un chico como Benjamín Chandía. Yo creo que sería bueno proyectarlo y verlo a qué nivel está, si es que puede andar o ir fogueándolo a futuro”.

Benjamín Chandía, el joven valor de Coquimbo que piden para la Selección de Nico Córdova (Photosport)

Publicidad

Publicidad

El pedido al DT de La Roja para “mirar hacia adentro”

Si bien Cerino insiste en que “no soy quien para decir qué tiene que hacer Nico Córdova“, el hoy coordinador de la Academia de Fútbol del Colegio Antonio Varas en Vicuña es enfático en señalarle que para iniciar un recambio en la Selección, debe mirar hacia el torneo nacional.

“Yo creo que hoy Chile tiene que pensar de acá a cuatro años en una selección de nuevos jugadores. En un proceso de acá a cuatro años tendría que empezar a ver los jóvenes de cada uno de los equipos, y en este caso hoy, acá en Coquimbo Unido, tendría que ser para mí Chandía“, afirmó el ídolo aurinegro.

“Es un chico que tiene mucha proyección y que ya ha sido mirado por un equipo argentino, como Estudiantes de La Plata. Para mí, es una de las promesas o de las posibles revelaciones del Campeonato Nacional“, finalizó el “Potro” junto a RedGol.

Publicidad

Publicidad

Jorge Roberto Cerino, ídolo de Coquimbo hoy como profesor en Vicuña (Cedida)

Los números de Chandía en 2025

En lo que va de la presente Liga de Primera, el atacante de 22 años registra, entre el torneo local y Copa Chile, un total de 1.611 minutos en cancha durante 28 encuentros, donde anotó dos goles, realizó dos asistencias y recibió dos tarjetas amarillas.