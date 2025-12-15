Se va hasta el loro del Pirata: desmantelan al campeón Coquimbo Unido en el mercado de fichajes

Coquimbo Unido hizo historia tras salir campeón por primera vez del fútbol chileno y lo hizo a lo grande, con un rendimiento espectacular y sacando 75 puntos en la Liga de Primera.

Lo que le ocurre a la mayoría de los equipos de menor convocatoria que hacen grandes campañas le está pasando a los Piratas: su plantel está siendo desmantelado para 2026.

Coquimbo va a tener una nueva cara en la temporada siguiente, en la que jugará la Copa Libertadores, porque ya le sacaron al entrenador Esteban González, quien fue reemplazado por Hernán Caputto.

ver también Se lo quita a Colo Colo: Esteban González se lleva a figura de Coquimbo a México

Coquimbo Unido ve como se van todas sus figuras

Coquimbo Unido sufre una verdadera estampida y tendrá que armarse casi de nuevo. Uno de los primeros en salir fue el goleador Cecilio Waterman, quien está cerca de fichar en O’Higgins.

Colo Colo es otro equipo que está muy interesado en jugadores coquimbanos, ya que negocia con el lateral derecho Francisco Salinas y con el central Bruno Cabrera.

El recién ascendido Deportes Concepción también está mirando al puerto pirata, porque le hizo un ofrecimiento al defensor Manuel Fernández, uno de los pilares de su campaña.

Publicidad

Publicidad

Coquimbo deja partir a sus figuras. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Además Esteban González hizo lo suyo y se lleva a Querétaro a la figura principal de Coquimbo Unido en la campaña, debido a que Sebastián Galani ficha en Gallos Blancos.

Por último, el volante creativo de los coquimbanos Matías Palavecino también se irá, porque no renovará su vínculo y negocia con Universidad Católica y también asomó la opción de que recale en Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Coquimbo Unido va a tener que armarse casi de cero tras la histórica campaña 2025 en donde gritó campeón.