A rey muerto, rey puesto. Esteban González dejó de ser el entrenador de Coquimbo Unido tras sacarlo campeón, y en su reemplazo fue anunciado Hernán Caputto.

El argentino nacionalizado chileno llega al cuadro Pirata desde Deportes Copiapó, donde no logró el ascenso a la Liga de Primera. El DT ya fue presentado como estratega del monarca del fútbol chileno.

“Muy contento de estar acá. Apenas uno llega a Coquimbo se percibe la identidad del club y de la región. Los colores están por todos lados y eso habla de pertenencia. Conocía el complejo, pero el crecimiento que ha tenido es increíble y refleja el desarrollo del club”, dijo Caputto en su presentación.

Hernán Caputto pide que confíen en su proyecto en Coquimbo

Hernán Caputto llega a un equipo que tendrá grandes expectativas para 2026, con la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores como gran hito.

“El objetivo es seguir haciendo historia y que este equipo sea competitivo. Voy a entregar el máximo en trabajo y capacidad, porque he visto que el club es una unidad, desde el fútbol joven hasta cada área del complejo”, sostuvo el ex DT de la U.

Además, Caputto le pidió a los hinchas de Coquimbo que confíen en su trabajo y que apoyen con todo en los desafíos que tendrán en la próxima campaña.

“Les pido que crean en nosotros y en el proyecto. Que se den el tiempo de conocernos. Los resultados son importantes, pero habrá una persona que se va a entregar por entero, que cree en el futbolista de casa y en el jugador chileno. La gente es fundamental y su apoyo siempre marca la diferencia”, cerró Hernán Caputto.