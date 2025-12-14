Es tendencia:
Liga de Primera

El potente mensaje de Hernán Caputto en su llegada al campeón Coquimbo: “Les pido que…”

El entrenador argentino nacionalizado chileno es el reemplazante de Esteban González en el monarca de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Hernán Caputto es el nuevo DT de Coquimbo.
Hernán Caputto es el nuevo DT de Coquimbo.

A rey muerto, rey puesto. Esteban González dejó de ser el entrenador de Coquimbo Unido tras sacarlo campeón, y en su reemplazo fue anunciado Hernán Caputto.

El argentino nacionalizado chileno llega al cuadro Pirata desde Deportes Copiapó, donde no logró el ascenso a la Liga de Primera. El DT ya fue presentado como estratega del monarca del fútbol chileno.

“Muy contento de estar acá. Apenas uno llega a Coquimbo se percibe la identidad del club y de la región. Los colores están por todos lados y eso habla de pertenencia. Conocía el complejo, pero el crecimiento que ha tenido es increíble y refleja el desarrollo del club”, dijo Caputto en su presentación.

Mercado de fichajes: Coquimbo se refuerza para la Copa Libertadores con figura proveniente de Brasil

Hernán Caputto pide que confíen en su proyecto en Coquimbo

Hernán Caputto llega a un equipo que tendrá grandes expectativas para 2026, con la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores como gran hito.

El objetivo es seguir haciendo historia y que este equipo sea competitivo. Voy a entregar el máximo en trabajo y capacidad, porque he visto que el club es una unidad, desde el fútbol joven hasta cada área del complejo”, sostuvo el ex DT de la U.

Hernán Caputto es el nuevo DT de Coquimbo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Hernán Caputto es el nuevo DT de Coquimbo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Además, Caputto le pidió a los hinchas de Coquimbo que confíen en su trabajo y que apoyen con todo en los desafíos que tendrán en la próxima campaña.

Les pido que crean en nosotros y en el proyecto. Que se den el tiempo de conocernos. Los resultados son importantes, pero habrá una persona que se va a entregar por entero, que cree en el futbolista de casa y en el jugador chileno. La gente es fundamental y su apoyo siempre marca la diferencia”, cerró Hernán Caputto.

El campeón Coquimbo Unido tiene oficialmente nuevo entrenador para renovarse en el éxito el 2026

