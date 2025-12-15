Es tendencia:
U. de Chile

Despedida de Walter Montillo: Horario y dónde ver EN VIVO el adiós al jugador de U. de Chile

En el último encuentro de la “Ardilla”, se enfrentará a ex compañeros de la “U” e invitados internacionales como Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

Por Franccesca Arnechino

Despedida Walter Montillo.
© instagram.com/montilloDespedida Walter Montillo.

Esta semana será la despedida oficial del fútbol de Walter Damián Montillo, ídolo de Universidad de Chile que colgará los botines en un repleto Estadio Nacional.

El evento contará con la participación de figuras de renombre internacional, te contamos quiénes están invitados y a qué hora comienza la transmisión.

Horario y dónde ver la despedida de Walter Montillo

El encuentro será este martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional y contará con la transmisión de TNT SPORTS Premium y HBO Max desde las 19:30 horas, en un evento que incluirá shows musicales y un emotivo reencuentro con la fanaticada azul.

La cita incluirá la participación de estrellas mundiales como Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi, además de otros ex jugadores que vistieron la camiseta azul como Diego Rivarola, Matías Rodríguez, Cristóbal Campos, Felipe Seymour, Joaquín Larrivey, Mauricio Victorino, Juan Manuel Olivera y Marco Estrada, entre otros.

El otrora adiestrador de la Universidad de Chile y la Selección Chilena, Arturo Salah, será el encargado de repartir instrucciones al lado de la cancha.

Mientras que la animación vendrá de la mano de Eduardo Fuentes y Javiera Acevedo, además de un invitado del otro lado de la cordillera como el reconocido comunicador trasandino, Fernando Carlos.

La motivación de Montillo

En entrevista con Máximas de TNT SPORTS, Montillo reveló que la motivación principal es cerrar un ciclo que quedó abierto tras retirarse en pandemia: “Me retiré sin gente… a mí me hubiese gustado retirarme porque en serio yo siempre quise hacerlo acá… me faltó algo”. 

