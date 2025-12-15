Colo Colo femenino continúa celebrando que son tetracampeonas del fútbol chileno, pero en medio de los festejos y junto a la llegada de fin de año, algunas jugadoras fueron notificadas con su salida del club.

Son seis las albas que no continúan el 2026: Fernanda Hidalgo, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban, Nicole Gutiérrez, Fernanda Ramírez, pero también hay quienes continúan y su renovación fue anunciada en las redes sociales del Cacique.

¿Qué jugadoras renovaron en Colo Colo Femenino?

Durante este lunes, Colo Colo sorprendio en redes sociales con una publicación que anunciaba la renovación de seis jugadoras albas:

“¡𝐒𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐀𝐍 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐋𝐎-𝐂𝐎𝐋𝐎! Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Yenny Acuña renovaron su contrato por una temporada , mientras que Yanara Aedo, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez extendieron su vínculo por dos años más con el Cacique. ¡Vamos por el pentacampeonato y más!”, fue el mensaje dedicado a las tetracampeonas.

La arquera chilena-estadounidense fue una de las protagonistas que se refirió a su positiva experiencia en Colo Colo Femenino y al deseo de continuar en el club.

Y hace algunos días, en diálogo con ADN Radio, la guardameta aseguró que durante esta temporada alcanzó el punto más alto de su carrera y que disfrutó especialmente su etapa en el equipo albo.

“Fue un año buenísimo para nosotras en Colo Colo, todo gracias al trabajo en equipo. En lo personal, estoy feliz y emocionada por haber ganado el premio a la mejor arquera. Ojalá que podamos repetirlo el próximo año”, señaló en la premiación.