El mercado de pases en Colo Colo promete ser movido. La temporada no fue buena para el Cacique, que quedó fuera de las competencias internacionales de 2026 y, en consecuencia, se avecinan varios cambios en el plantel, tanto por jugadores que terminan contrato como por otros a quienes el club buscará dar salida. En ese contexto aparecen nombres como Salomón Rodríguez y Matías Moya, entre otros.

Sin embargo, no serían los únicos que podrían dejar la institución alba en los próximos días. En las últimas horas, fue el periodista Coke Hevia quien dio a conocer en redes sociales una información relevante que podría cambiar el panorama colocolino de cara al mercado de fichajes.

Se trata de la posible salida anticipada de Claudio Aquino, mediocampista argentino que llegó como uno de los grandes refuerzos para la temporada 2025. Pese a mostrar algunos destellos de buen fútbol, el volante no logró consolidarse en el once titular y, en los últimos encuentros, terminó siendo reemplazado sin mayor impacto.

Revelan incomodidad de Claudio Aquino y posible salida de Colo Colo

El mencionado periodista deportivo, Jorge ‘Coke’ Hevia, escribió a través de su cuenta de X (@CokeHevia) un mensaje que encendió las alarmas entre los hinchas albos: “Veo muy compleja la continuidad de Aquino en CC. Él no está cómodo, CC se saca un sueldazo y agarra algo. Todo calza” , señaló.

Por si fuera poco, el propio comunicador agregó posteriormente una respuesta a su primer tuit, en la que reveló: “Faltó lo más importante. En los próximos días, Vélez va a hacer una oferta”.

De esta forma, Vélez Sarsfield -club en el que Aquino militó antes de firmar por Colo Colo y con el que fue campeón bajo la conducción de Gustavo Quinteros- se suma al interés por el ‘10’ albo, quien en las últimas horas también habría despertado el interés de Rosario Central, elenco que recientemente anunció a Jorge Almirón como su director técnico para la temporada 2026.