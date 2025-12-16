Colo Colo poco a poco comienza a generar noticias en el mercado de fichajes chileno y, mientras espera la llegada de sus primeros refuerzos durante esta semana, en paralelo define importantes salidas de jugadores que aún tienen contrato vigente.

En ese contexto, durante las últimas horas se ha anunciado la eventual salida de Alexander Oroz y Cristián Zavala. Sin embargo, ambos no se irían solos, ya que también estaría acompañado por Brayan Cortés, portero que estuvo durante el segundo semestre en Peñarol de Uruguay, pero que es un hecho no continuará en el Manyas y deberá regresar a Macul.

Y si bien se pensó que Cortés podría quedarse a pelear por la titularidad en la temporada 2026, nada parece más lejano. Durante la emisión del programa Pauta de Juego de este martes 16 de diciembre, Coke Hevia adelantó los posibles destinos que podría tener el portero de La Roja.

Avisan los destinos que buscan a Brayan Cortés para 2026

El comunicador deportivo y ex actor conversaba junto a Nicolás Peric y Fernando Agustín Tapia sobre el presente de Colo Colo en el mercado de fichajes, momento en el que dio a conocer el escenario que vive actualmente Brayan Cortés.

Fue en ese contexto donde reveló que el portero chileno tendría dos destinos posibles para el próximo año: Turquía y México.

“Brayan Cortés tiene un interés desde Turquía y México, siendo el de México mucho más fuerte” , fueron las primeras palabras de Hevia en el programa, para luego rectificar señalando: “No, te lo cambio, lo están intentando poner en Turquía y lo quieren desde México…”.

