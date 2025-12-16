Colo Colo sigue armando su plantel para la próxima temporada y este martes ha sumado una baja a considerar. Alexander Oroz no seguirá jugando en el Cacique y arma las maletas para buscar un nuevo club.

El extremo, que se fuera a préstamo a Deportes Iquique y tratara de ganarse un lugar en el último tiempo, no llegó a acuerdo pese a que todo parecía listo. Las condiciones no le gustaron y tomó la decisión de no renovar, dejando un historial que refleja el trato a los canteranos.

Y es que a pesar de haber demostrado en sus pasos por los Dragones Celestes que podía ser aporte, las lesiones y los técnicos que le tocaron le dieron pocas chances. Los números que deja no son menores y dejan en evidencia que rindió más que varios refuerzos bombásticos que han llegado en el pasado e, incluso, en el presente.

Alexander Oroz se va de Colo Colo con números que varios fracasos quisieran

La salida de Alexander Oroz sacude por completo a un Colo Colo en el que parecía estar fijo en el 2026. El Flecha se irá a buscar nuevos desafíos, con algunos clubes ya interesados en contratarlo.

Alexander Oroz se despide de Colo Colo con mejores números que varios refuerzos que llegaron como estrellas y no rindieron. Foto: Photosport.

Esto ha obligado a mirar los números que dejó un canterano que, al igual que otros, tuvo pocas oportunidades. A sus 23 años, logró disputar un total de 54 partidos oficiales con la camiseta del Eterno Campeón.

En ellos, Alexander Oroz marcó 9 goles y aportó con 3 asistencias en 1.847 minutos que estuvo dentro de la cancha. Datos no menores considerado que las lesiones lo complicaron en largos periodos pero igual rindió cuando se le necesitó.

Reflejo de ello es poner en la balanza los números de Salomón Rodríguez, quien llegó como el goleador del centenario y ahora busca partir por su pobre rendimiento. En 26 partidos, el uruguayo aportó con 3 goles y no tuvo asistencias en 1.101 minutos. Es decir, en más de la mitad del tiempo ha sido mucho menos efectivo que el canterano que hoy parte.

Quedará esperar para ver qué le deparará el destino al extremo luego de su paso por el Estadio Monumental. Apenas se conoció de su salida, fueron varios los que tomaron el teléfono para saber sus condiciones.

Alexander Oroz arma las maletas y se va de Colo Colo con un destino incierto. El Cacique deja escapar otra vez a una de sus figuras de la cantera y ruega para que no explote lejos como pasó con otros como Felipe Loyola o Williams Alarcón.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Alexander Oroz se va y Colo Colo comienza a afinar los últimos detalles para dar inicio a su pretemporada. Esto ocurrirá el próximo 3 de enero, tras los exámenes médicos de rigor.