Golpe al mercado de fichajes: archirrival eterno va por uno de los cortados de Colo Colo para 2026

El equipo que más ruido ha hecho en el mercado de fichajes es Colo Colo, pero no con las contrataciones, sino que con las salidas de varios jugadores de cara a la temporada 2026.

Blanco y Negro ha estado implacable con los jugadores que terminan contrato, ya que no fueron renovados los vínculos de Matías Moya, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Mauricio Isla.

Otro de los jugadores que parte es Alexander Oroz, aunque su caso es diferente, ya que ByN quería quedarse con un porcentaje de su pase, algo que no se concretó.

ver también Sorpresa total: Colo Colo tiene un inesperado cortado para la temporada 2026

Universidad Católica quiere el fichaje de Alexander Oroz tras salir de Colo Colo

La partida de La Flecha Oroz de Macul empieza a generar revuelo, porque un archirrival del Cacique puso su mirada en el veloz delantero.

El comunicador Cristián Alvarado dio a conocer en el programa Puntete que Universidad Católica está interesada en fichar al atacante, quien negocia como jugador libre.

Alexander Oroz es seguido por la UC. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hay equipos interesados para quedarse con Alexander Oroz. Voy a partir con el más potente… Universidad Católica está interesada en Alexander Oroz“, dijo Tomate.

“Se suman equipos como Deportes Concepción, Palestino, Audax Italiano, Unión La Calera, por nombrar algunos. Él ya se recuperó de su lesión, está 100% en lo físico y puede iniciar la pretemporada en cualquier parte”, agregó.

Alexander Oroz queda en libertad tras salir de Colo Colo y varios equipos lo tienen en la mira.