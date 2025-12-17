La historia de Colo Colo tiene tantas copas como grandísimos jugadores que han ayudado a ganarlas. Por esta razón, un destacado hincha como Paul “El Flaco” Vásquez tuvo la misión de elegir al mejor.

Si bien los Albos no tuvieron el festejo esperado del centenario, una mala temporada no borra las enormes páginas doradas que han escrito en el fútbol chileno. Por algo son el club con más títulos nacionales e internacionales del país.

La elección de El Flaco

Paul Vásquez, más conocido como El Flaco, es uno de los humoristas más reconocidos en Chile. Junto a Mauricio “El Indio” Medina, formaron el histórico duo Dinamita Show, con el cual conquistaron en varias oportunidades el Festival de Viña del Mar.

Además de su rol de comediante, El Flaco es también es conocido por ser un hincha acérrimo de Colo Colo. De hecho, siempre un el escudo del club lo acompañó en su tradicional gorro durante su exitosa carrera como artista.

Como en los tiempos actuales están muy de moda las dinámicas de redes sociales, donde variados personajes eligen a los mejores jugadores de sus clubes. Esta vez fue la oportunidad de Paul Vásquez de dar su opinión sobre los futbolistas que han brillado en Macul.

En la consulta de Radio La Metro, el reto comenzó entre Matías Fernández y Arturo Vidal. El humorista se quedó con el mejor jugador de América en 2006. También puso al “14” sobre Jaime Valdés, pero a la hora de llegar Jorge Valdivia a la discusión, Vásquez se decantó por el Mago.

Claro que Valdivia no duró mucho siendo el mejor, ya que luego apareció Francisco Valdés. El Flaco eligió a Chamaco, pero después seleccionó a Carlos Humberto Caszely. Al Rey del Metro Cuadrado no lo movió nadie más, superando a Marcelo Pablo Barticciotto y Esteban Paredes en la disputa decisiva.

Caszely es el máximo goleador histórico de Colo Colo con 208 tantos y es sin dudas una de las mayores glorias de los Albos y del fútbol chileno. Como suele suceder, algunos estuvieron de acuerdo con El Flaco y otros debatieron la elección de Valdivia sobre Fernández considerando lo hecho en el club. En gustos, no hay nada escrito.