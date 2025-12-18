Es tendencia:
Mercado de fichajes: Colo Colo habla de las salidas de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a las potenciales ventas de las dos figuras albas.

Por Carlos Silva Rojas

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro pueden salir de Colo Colo.
Colo Colo tiene que olvidar rápidamente el 2025 y en Blanco y Negro están armando el plantel para 2026, donde el cuadro no tendrá presencia internacional.

La sociedad anónima que administra al Cacique tendrá una reunión clave este viernes, porque se realizará una junta de directorio para hablar de la nueva plantilla colocolina.

Las arcas de Colo Colo están muy escuálidas, y como no tienen participación en torneos Conmebol, se achicó mucho el presupuesto para realizar contrataciones, a no ser que se generen ventas.

Aníbal Mosa habló de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, habló este jueves en el estadio Monumental en la antesala a la reunión de directorio y habló de la opción de ventas en Colo Colo.

El timonel albo fue consultado por las posibles salidas de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, quienes suenan en clubes extranjeros, pero el empresario dijo que no ha llegado nada formal.

“Nada, nada hasta el momento”, señaló sobre la opción de que ambos zurdos dejen el estadio Monumental.

Cepeda y Pizarro pueden ser las grandes ventas de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Por último, ratificó que Arturo Vidal no se mueve de Colo Colo y seguirá por todo 2026 en el conjunto popular.

“Arturo tiene contrato vigente, como todo el resto, el día 3 de enero llegará todo el equipo a hacer la pretemporada”, cerró.

