Colo Colo

El duro reproche de Pato Yáñez a Lucas Cepeda: “No te va a alcanzar para salir”

Patricio Yáñez fue durísimo al analizar el nivel de Lucas Cepeda este año en Colo Colo y le mandó este mensaje.

Por Javiera García L.

© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl llamado de atención de Pato Yáñez a Lucas Cepeda

Una de las urgencias de Colo Colo en este mercado de fichajes es vender a sus principales talentos pensando en combatir el difícil momento económico de la institución. Así, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro aparecen como los nombres apuntados a salir del Monumental.

Hace unos días, desde Blanco y Negro revelaron que “la situación está muy complicada. Dependeremos de la venta de buenos jugadores, como Cepeda o Pizarro, para salvar adecuadamente este año“.

Sin embargo, Pato Yáñez fue durísimo con el rendimiento del delantero este año y le mandó una severa advertencia pensando su futuro, donde su representante ya le está buscando un club en el extranjero.

Ojo con Lucas Cepeda. Con una o dos jugadas en un partido, no te va a alcanzar para irte fuera. Y si tenían puestos cinco millones de dólares, hoy no te dan ni la mitad con el trabajo de Cepeda”, dijo en Radio Agricultura.

Ya se fueron cinco: Los nueve jugadores que todavía pueden irse de Colo Colo para el 2026

Pato Yáñez hace una fuerte crítica a Lucas Cepeda: “De repente desaparecía”

Es un tema del que él debe ser muy consciente. Hubo partidos donde no mostró ni el 10% de su nivel. Para un jugador de su categoría y nivel, tendría que meter tres o cuatro jugadas, como hacía antes, por tiempo”, agregó Pato Yáñez sobre el año de Lucas Cepeda.

Lucas Cepeda, aunque el equipo esté mal, tiene la capacidad y la obligación de meterte tres o cuatro jugadas por tiempo, pero de repente desaparecía, agarraba la pelota y la entregaba para atrás“, condenó.

