Colo Colo vive horas de decisiones importantes de cara al 2026. Además de ratificar a Fernando Ortiz como entrenador del primer equipo, el directorio de Blanco y Negro oficializó los primeros “cortados” que no seguirán para el próximo año.

Este primer grupo de cuatro jugadores se compuso de los que terminaron contrato y que finalmente no serán renovados. Acá dicen presente Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas, quienes deberán buscar un nuevo derrotero para sus carreras.

“Es posible que salgan más, lo veremos en el transcurso de este mes. Estamos armando el Colo Colo 2026”, declaró el propio Aníbal Mosa a los medios. Tras esas palabras se confirmó que Matías Moya, a préstamo este 2025 en Deportes Iquique, tampoco será considerado para el próximo año, siendo el quinto jugador en partir.

Sin embargo, esta lista puede crecer exponencialmente en los próximos días, sobre todo por el bajo nivel de algunos y la urgencia de generar dineros frescos vendiendo futbolistas al extranjero.

Los siete que todavía se puede ir de Colo Colo

El primero de la lista es Brayan Cortés, quien en el papel debería volver de su préstamo en Peñarol. No obstante, el mismo Mosa declaró al respecto que “tenemos propuestas por él para que continué en el extranjero y las estamos analizando en este momento”.

Una situación similar atraviesa Cristián Zavala, de gran segundo semestre en el Coquimbo Unido campeón del torneo. El atacante tiene contrato por todo el 2026, pero ya se está analizando que su estadía en el cuadro pirata se extienda por un año más.

También en delantera está el caso de Alexander Oroz, quien termina contrato ahora en diciembre, pero que partiría con Colo Colo manteniendo un porcentaje del pase para una futura venta. “Estamos conversando con su círculo para tener un porcentaje de su pase, pero que vaya a otro equipo para que pueda jugar”, declaró Mosa.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro podrían dejar Colo Colo mediante una venta al extranjero. | Foto: Photosport.

Después están los casos de Marcos Bolados, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez. Los tres tienen contrato vigente, pero sus bajísimos rendimientos en el 2025 tiene a Colo Colo buscando fórmulas para sacarlos del plantel.

Por último está el grupo compuesto por Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia, los tres jugadores más exportables que tiene el Cacique en estos momentos. La necesidad de tener dineros frescos hace que sus ventas sean casi una obligación, por lo que es de esperar que si llega la cifra indicada, los tres deberían partir en el mercado de fichajes.