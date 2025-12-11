En Colo Colo empiezan a definir el plantel para el próximo año. Ya se sabe que sigue Fernando Ortiz, quien no contará con cuatro jugadores que tuvieron un opaco rendimiento este año: Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas.

A ellos podría sumarse luego otro futbolista: Alan Saldivia. El central uruguayo, que en el segundo semestre tuvo muy poca participación debido a una lesión, tiene la chance salir del Momumental.

Alan Saldivia busca su salida al extranjero

Así se dio a conocer en Dale Albo AM, donde manifestaron que Peñarol, club con el que hace poco hicieron negociaciones por Brayan Cortés, está interesado en el zaguero.

“Alan Saldivia es un jugador al que se le busca club en el extranjero. Surgió la posibilidad de Peñarol y está la de Estados Unidos”, fue la información que se entregó.

Por lo mismo, es alta la chance de que no esté en Colo Colo la próxima temporada. “Lo más probable es que se cierre la salida de Alan Saldivia. Es algo que todavía está en pañales, pero el objetivo es ese”, agregan.

Saldivia tiene una cláusula de salida bastante alta, que asciende a los 4 millones de dólares y que se firmó cuando se extendió su contrato hasta el 2028.

De todas maneras, en los albos saben que se pude negociar por montos menores si es que se quedan con un porcentaje de la carta del jugador, como ocurrió por ejemplo con Pablo Solari hace algunos años.