Colo Colo ya está planificando lo que será la temporada 2026 tras ratificar al argentino Fernando Ortiz como su entrenador. Ahora al Cacique le toca la dura tarea de rearmar el irregular equipo de este año que se nos va, algo que será clave en este mercado de fichajes.

Y es que la pésima campaña de los albos obligó cerrar ciclos en el Estadio Monumental. Jugadores como Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas ya no serán parte del equipo, en una lista que se espera crezca con el correr de las jornadas.

Es lo decimos porque hay un punto clave que la dirigencia de Blanco y Negro debe tener en cuenta para armar el plantel del 2026. Hablamos de los cupos de extranjero, ítem donde los albos han tenido poco margen de maniobra en el último tiempo.

Así está Colo Colo con los cupos de extranjero para este mercado

Si revisamos la lista de bajas en el Cacique que llevamos hasta ahora, el único foráneo que dejó el club de manera oficial es Emiliano Amor. El defensor argentino-sirio puso fin a cinco largos años en el Popular.

No obstante, se espera que los extranjeros que abandonen el Estadio Monumental vayan en aumento también, lo que daría más margen de maniobra a Colo Colo para buscar refuerzos en esta ventana de mercado de pases.

Por ahora está Alan Saldivia (uruguayo), Salomón Rodríguez (uruguayo), Claudio Aquino (argentino) y Javier Correa (argentino) ocupando los cupos internacionales. De este lote, los que podrían parte son Saldivia y Rodríguez, el primero mediante una venta y el segundo por un préstamo al tener contrato vigente.

De esta manera y de cumplirse este escenario, a Colo Colo le podrían quedar hasta cuatro cupos de extranjero disponibles para buscar refuerzos en este mercado, una cifra para nada despreciable pensado en la reconstrucción del plantel.

