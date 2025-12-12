Colo Colo ya realizó la primera poda de cara al 2026, una temporada que no se avecina fácil para el Cacique en lo económico. Los albos no clasificaron a copas internacionales, lo que se suma al presente déficit en la caja en Blanco y Negro.

En la concesionaria ya determinaron que no le renovarán contrato a Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas, quienes parten y deberán buscar club. Matías Moya termina su préstamo en Deportes Iquique y vínculo con Colo Colo. Tampoco será considerado.

Pero hay más: según indicó el periodista y reportero de la actualidad de Colo Colo para TNT Sports, Daniel Arrieta, Salomón Rodríguez tampoco jugará en el Cacique 2026, aunque tiene vínculo contractual y los albos no pagarán ninguna recesión de contrato.

“Colo Colo hoy no tiene plata para pagar indemnizaciones, pero por ejemplo, Salomón Rodríguez se va a ir a préstamo“, informó Arrieta.

Salomón Rodríguez: Colo Colo no es su lugar en el mundo

El periodista sentenció que “él quiere irse y a Colo Colo le juega a favor que el jugador se dio cuenta… se dijo: éste no es mi lugar en el mundo“.

Arrieta revela que Colo Colo tiene definido un sexto cortado por la poda 2026.

Cabe recordar que el delantero uruguayo de 25 años llegó a principios de temporada proveniente de Godoy Cruz como flamante refuerzo, pero nunca logró encajar. Con el Cacique registra 26 partidos con apenas 1.081 minutos y tres goles.

Junto a estos nombres, en el Cacique se estudian los casos de Brayan Cortés, Cristián Zavala, Alexander Oroz, Marcos Bolados y Esteban Pavez; más Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia, estos tres últimos considerados los más exportables.

Asimismo, Colo Colo ha definido el presupuesto para refuerzos en apenas un millón de dólares, cifra muy por debajo de los casi 4 millones de la moneda estadounidense desembolsados para el plantel 2025.

