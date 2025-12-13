Es tendencia:
Fútbol Chileno

Gustavo Huerta renueva con Cobresal y se consolida como el “Ferguson” chileno

El estratega nacional sumará una nueva temporada con el cuadro de El Salvador, equipo al que llegó en 2017 cuando estaba en Primera B.

Por Alfonso Zúñiga

Gustavo Huerta seguirá un año más como técnico de Cobresal.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTGustavo Huerta seguirá un año más como técnico de Cobresal.

Dentro de la vorágine que existe en el fútbol chileno, quizás el único equipo que mantiene un proceso de larga duración es Cobresal, de la mano de su entrenador Gustavo Huerta que es su entrenador desde mediados de 2017 hasta la fecha.

El técnico nacional llegó al campamento de El Salvador cuando el club estaba en Primera B, y de allí en más no sólo logró ascender a la máxima categoría, sino le hizo competir en torneos internacionales y hasta pelear por campeonatos. Una hazaña.

En buenos y malos momentos, Cobresal nunca le quitó su confianza a Huerta. Y tras conseguir el pasaje a la próxima Copa Sudamericana, el cuadro minero hizo oficial que el estratega agigante su leyenda como el “Alex Ferguson” del fútbol chileno.

La dura reflexión de Gustavo Huerta en Cobresal: “Es nuestra realidad, hay que enfrentarla”

Gustavo Huerta en Cobresal: El “Ferguson” chileno

En lo que a estas alturas parece un mero trámite, los Legionarios utilizaron sus canales oficiales para dar a conocer que el entrenador irá por su novena temporada seguida al mando de la institución, y la octava en Liga de Primera.

¡Va por su 9º año consecutivo al mando de Cobresal! El histórico director técnico nacional, Gustavo Huerta, seguirá liderando al elenco minero que tanto ama”, expuso la institución para luego destacar la importancia del nuevo vínculo.

“Desde el año 2017 hasta la actualidad, nuestro país ha vivido distintos cambios, pero la fuerza, el temple y la convicción de Gustavo siempre se han mantenido intactos. Que sea un gran año profe, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida”, finalizó el club.

Los números del estratega en los mineros

Desde su primer encuentro con Cobresal, el 3 de octubre del 2017, hasta la fecha, Gustavo Huerta suma un total de 297 juegos que dirigió al club, donde consiguió 121 victorias, 67 empates y 109 derrotas, con un rendimiento del 48,26 por ciento.

Así terminaron los Legionarios en Liga de Primera 2025

