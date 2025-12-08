Ronald Fuentes sabía perfectamente que su ciclo como DT de Ñublense estaba terminado más allá del resultado ante Cobresal, que finalmente terminó como un favor gigantesco que Colo Colo no pudo aprovechar. Los albos cayeron frente a Audax Italiano en el estadio Monumental.

Justo cuando todo el panorama se daba para que los albos ganaran el mínimo premio de consuelo disponible en el terrorífico año del centenario. Pero el 5-0 de los Diablos Rojos ante el equipo adiestrado por Gustavo Huerta quedó como una despedida decorosa.

Pues los albos una vez más fracasaron durante 2025. “Hasta seis partidos atrás pensé que seguía. Ya desde la fecha 25 sabía que no iba a seguir por los resultados. Eso termina mandando, no sólo acá, en muchos clubes”, manifestó Ronald Fuentes, quien no continuará al mando del plantel estelar del elenco chillanejo.

Ronald Fuentes tuvo un gran inicio de semestre en Ñublense, pero lo cerró con muchos malos resultados y un 5-0 en la fecha 30. (Felipe Zanca/Photosport).

“Me voy con la conciencia alta, tranquilo. Puedo mirar a los dueños del club y la gente de Chillán, que le quiero agradecer el buen comportamiento conmigo. Se portaron excelente. Donde salía, siempre había una palabra de apoyo independiente de un mal resultado”, dijo el ex DT de Unión Española, Audax Italiano y Santiago Wanderers, entre otros clubes.

El popular Chilenita Fuentes añadió que “me tiene muy contento la etapa que viví acá, fui muy feliz. Disfruté todos los entrenamientos que realicé cada día. Y afortunadamente lo coronamos con un triunfo categórico donde fuimos inmensamente superiores a Cobresal“.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nunca vi jugar así a Ñublense, eran el Real Madrid”: Gustavo Huerta festina con “El Señor del Maletín”

Ronald Fuentes vislumbra represalias por la goleada de Ñublense que beneficiaba a Colo Colo

Si Colo Colo no se hubiese dedicado a acumular fracasos este año, la goleada de Ñublense en el partido despedida de Ronald Fuentes significaba una mano importante para los albos. “Yo soy de Cobresal, jugué ahí, me inicié ahí y puede que esto me traiga secuelas a futuro en relación a dirigir allá”, cantó el DT, quien no renovará su permanencia en los Diablos Rojos.

No quiso candidatearse como un reemplazo inmediato a Gustavo Huerta, pero seguramente sí se ve como entrenador de los Mineros en un futuro. “Afortunadamente pudo clasificar a la Copa Sudamericana. Soy muy profesional y voy a seguir siendo el resto de mi vida así”, dijo Fuentes, quien no quiso responderle directamente a las fuertes críticas de Sergio Gioino.

Sergio Gioino es el presidente de Ñublense.

Publicidad

Publicidad

El presidente de Ñublense no dejó títere con cabeza en su lapidario análisis de 2025. Pero Ronald Fuentes quiso tomar el camino de la mesura. “Eso queda para lo personal y el futuro. Con lo que tuvimos hicimos lo mejor. En las declaraciones no me voy a meter, cada uno es responsable de lo que dice y hace”, manifestó el otrora zaguero central que disputó el Mundial de Francia 1998.

“Siempre tratamos de hacer lo mejor con el grupo de jugadores, independiente que no pudimos traer a nadie y se fueron jugadores. Yo sabía que eran las condiciones, lo supe desde que firmé. Desde el primer día, el 27 de abril. Nunca reclamé y no lo haré. Menos ahora. No soy así. Tratamos de hacer lo mejor con lo que tuve y creo que hicimos muchas cosas buenas”, sentenció Ronald Fuentes.

ver también Guarello rompe todo, con olor a maletín: acusa tongo de jugador de Cobresal porque Colo Colo necesitaba ayuda

Revisa el compacto de la goleada de Cobresal sobre Ñublense

Publicidad

Publicidad

Así terminaron Cobresal y Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Cobresal logró un boleto a la Copa Sudamericana del año entrante, mientras que Ñublense saboreó el dulzor de cerrar la campaña con una goleada que, en realidad, tenía gusto a nada.