Todos los hinchas de Colo Colo serán rojos este domingo, pues deben hacerle barra a Ñublense para que pueda vencer a Cobresal, en Chillán, y así los albos tengan la chance de clasificar a Copa Sudamericana.

Por lo mismo es que se especula mucho que llegará el hombre del maletín hasta el Ñuble para incentivar a los Diablos Rojos con ese triunfo. Un asunto que abordó Ronald Fuentes, técnico de Ñublense, en entrevista con Redgol.

“No sé si es el partido es vital para el fútbol chileno, pero sí para Cobresal. Por nuestra parte vamos a tratar de terminar este magro desempeño del final de torneo ganando, es lo que queremos”, señala para darle esperanza a Colo Colo.

“Queremos despedirnos con una alegría para la gente del club, que se ha portado muy bien conmigo, me ha respaldado harto. Lamentablemente no le hemos dado alegrías”, aseguró.

Ronald Fuentes confía en conseguir un triunfo ante Cobresal

Ronald Fuentes sabe ser verdugo de Cobresal

Ronald Fuentes de hecho recordó que hace dos años ya le tocó ser verdugo de Cobresal en un momento muy especial, ya que perdió el título al perder con Unión Española, club al que dirigía.

“Me toca de nuevo decidir el futuro de Cobresal en la última fecha. Me pasó en Unión, cuando los enfrentamos a ellos y salió campeón Huachipato”, recordó.

Chilenita Fuentes surgió de la cantera del cuadro minero, pero entiende que no está para sentimentalismos en estos instantes.

“Me debo a esta profesión, al club que me contrató, a pesar del cariño grande que tengo por Cobresal en el fútbol. El domingo estará todo mi profesionalismo que he mostrado como entrenador y como jugador también”, señaló

Eso sí, dio a conocer que debido a la mala campaña realizada en el final del torneo “no vamos a seguir acá”, según lo que le comunicaron los dirigentes del cuadro chillanejo.