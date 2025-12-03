Colo Colo está a solo un partido de por fin cerrar esta lamentable temporada 2025. La posibilidad real de no jugar copas internacionales en el próximo año obliga a tener que abaratar los costos en el actual plantel, lo que abre una oportunidad de darle espacio a los canteranos del Cacique.

Uno de ellos es Ethan Espinoza, jugador de 24 años que hace rato está acumulando experiencia mediante préstamos en el fútbol chileno. En el 2021 partió a Barnechea, en el 2022 defendió a Fernández Vial, en el 2023 arribó por dos años a La Serena y en este 2025 militó en Wanderers.

Y justamente con los caturros fue que el volante tuvo la mejor temporada de su carrera, siendo una de las figuras en el equipo de Domingo Sorace que logró clasificar a la liguilla por el segundo ascenso en la Primera B.

Colo Colo tiene a su primer refuerzo para el 2026

Por medio de sus redes sociales el propio jugador se despidió del cuadro porteño, subiendo una seria de fotos defendiendo la camiseta verde con el mensaje “gracias por este año”.

Pese a los deseos de Wanderers por quedarse por una año más con los servicios de Espinoza, lo cierto es que por contrato tiene que regresar al Estadio Monumental, donde será evaluado para ver si tiene alguna oportunidad de quedarse para la temporada 2026.

Ethan Espinoza vuelve a Colo Colo tras tener el mejor año de su carrera con Santiago Wanderers. | Foto: Photosport.

Hay que destacar que en esta temporada 2025 el polifuncional volante jugó 40 compromisos con el elenco de Valparaíso, donde sumó 2.570 minutos, convirtió 9 goles y entregó 4 asistencias. Con estos números, el canterano albo tuvo el año más goleador de su carrera.

Cabe recordar que Espinoza partió a préstamo a Santiago Wanderers como parte del acuerdo de compra por Lucas Cepeda. Los albos pagaron 1.5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero, además de enviar al canterano al puerto y de acordar un partido amistoso que todavía no se disputa.