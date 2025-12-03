Colo Colo afronta días de confusión tras la durísima derrota por 3-0 ante Cobresal. Los albos quedaron colgando en sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, algo clave para definir el futuro de Fernando Ortiz.

Y es que el argentino necesita vencer este domingo a Audax Italiano y esperar que Ñublense, elenco que no gana un partido desde agosto, sume de a tres ante Cobresal en Chillán. Si no se da ese escenario, los albos se quedarán sim competencia internacional para el próximo año.

Con este panorama son varios los que dudan del futuro de Ortiz en el Monumental, ya que no estaría cumpliendo con el mínimo establecido cuando se ratificó su arribo al club a fines de agosto. Y ojo, que es una decisión que Blanco y Negro todavía debe meditar.

El día en que Colo Colo decidirá el futuro de Fernando Ortiz

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, la continuidad de Ortiz será un hecho si se da la combinación de resultados que deje a Colo Colo jugando la Copa Sudamericana del próximo año. Es más, es algo que debería quedar ratificado esa misma noche de domingo.

Por el otro lado, si los resultados no se dan, el directorio de Blanco y Negro se sentará a revisar la cláusula de su contrato por objetivo no cumplido. Eso se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, un día después del feriado.

Sin embargo, se ve más o menos complejo que el argentino deje la banca del Cacique, a menos que ante Audax se produzca un resultado catastrófico. Dicho esto, es casi seguro que Ortiz iniciará el 2026 al mando del primer equipo de los albos.

Cabe recordar que Colo Colo jugará ante los itálicos este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025.