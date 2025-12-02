El centenario para el olvido que ha tenido Colo Colo lo tiene llegando a la última fecha afuera de la zona de clasificación a copas internacional. El Cacique se complicó mucho luego de su derrota ante Cobresal y hay un hombre que ha tenido un rol fundamental: Fernando Ortiz.

El Tano llegó para reemplazar a Jorge Almirón y su trabajo ha sido bien valorado tanto en el camarín como en la dirigencia. Sin embargo, su principal objetivo era meterse a la Copa Sudamericana, algo que no está consiguiendo. Una cláusula podría ponerle punto final a su ciclo y más considerando los números que ha tenido.

El técnico le ha dado una nueva cara al Cacique, pero esto es de resultados y no se le han dado. Perdiendo partidos claves y fuera de la zona de clasificación a torneos continentales, su continuidad está en duda.

Fernando Ortiz y sus números en Colo Colo: ¿Le dan para seguir?

El contrato de Fernando Ortiz en Colo Colo tiene una evaluación si es que no se llega a la Copa Sudamericana. A días de jugarse la última fecha y fuera de la zona de clasificación, el Tano está contra las cuerdas, más allá de que su estilo ha gustado en la interna.

Fernando Ortiz se jugará todo o nada este fin de semana en Colo Colo. Foto: Photosport.

Hasta ahora, el técnico ha logrado dirigir un total de 8 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 4 triunfos, 1 empates y 3 derrotas, aunque una de ellas por la Supercopa ante la U de Chile.

Hablando de rendimiento en la Liga de Primera 2025, Fernando Ortiz logró algo que no había pasado este año: que Colo Colo ganara tres partidos al hilo. No obstante, el Cacique ha dejado puntos claves en el camino, como la derrota con Coquimbo Unido, el empate con Deportes Limache y la caída con Cobresal.

Todos estos encuentros fueron en un momento fundamental para poder dar el salto y no estar sufriendo con quedar afuera de la Copa Sudamericana. Es ahí donde los hinchas se inquietan sobre si es el técnico ideal para el Eterno Campeón.

En los 8 partidos que ha logrado dirigir, Colo Colo ha marcado 13 goles y ha recibido 11 en contra. Un escenario complejo y más pensando en lo que está en juego en la recta final de la temporada.

En las últimas semanas se ha hablado de que en la dirigencia buscarían que el DT se quede en 2026 por su buen trabajo. No obstante, no tener resultados y quedar fuera de un torneo internacional con un equipo que se armó para pelear en ese sentido, sin duda sería un fracaso.

Fernando Ortiz tendrá que salir a buscar los tres puntos a toda costa para que Colo Colo siga soñando con clasificar a Copa Sudamericana. El Cacique depende de que Cobresal caiga ante Ñublense y hacer la tarea. De lo contrario, todo quedará en el verso.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz se jugará más que tres puntos en el final de la Liga de Primera ante Audax Italiano. El Cacique recibe a los Itálicos este domingo 7 de diciembre a partir de las 18:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025