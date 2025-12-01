Unión Española vive uno de los días más tristes de su historia luego de perder la categoría. Los Hispanos no pudieron salvarse del descenso y jugará la próxima temporada en la Primera B, algo que ha desatado burlas que tienen a Colo Colo en una polémica con un ex jugador.

Y es que luego de lo ocurrido contra O’Higgins en el Estadio Santa Laura, hubo hinchas albos que le fueron a tocar la oreja una figura de los rojos años atrás. Pero lo que nadie se esperaba era la respuesta que tendrían, la que fue con todo.

El involucrado, reconocido hincha Hispano y que estuvo presente en Independencia, apagó el fuego con bencina. A través de redes sociales, se agarró con fanáticos del Cacique y les volvió a meter el dedo en la herida por un mensaje de hace ya largo tiempo.

Ramses Bustos de las mechas con hinchas de Colo Colo tras descenso de Unión Española

El descenso de Unión Española no sólo se ha vivido dentro, sino que también fuera de la cancha. Además de muestras de apoyo, los Hispanos han recibido burlas clásicas de algunos rivales, donde Colo Colo ha tomado un inesperado protagonismo.

Ramses Bustos no se guardó nada tras las burlas de los hinchas de Colo Colo por el descenso de Unión Española. Foto: Photosport.

¿La razón? Ramses Bustos, ex delantero de los de Independencia, al que fanáticos albos le pegaron de vuelta luego que en 2023 celebrara el “ganar en el vertedero“. No fueron pocos los que llegaron a pegarle por lo ocurrido con su equipo, pero nadie vio venir su incendiaria respuesta.

“Que les dolió este twitteo a las Z“, comenzó señalando en su cuenta de X (ex Twitter). “Aún después de años me siguen enviando mensajes… si ya ganamos en el vertedero“, agregó.

Aunque eso no fue todo, ya que Ramses Bustos aprovechó de dejar en claro que no abandonará a la Unión Española pese al descenso. “Aguante la Unión por siempre“.

La situación que afecta al club sin duda es dolorosa y obliga a quienes se han identificado con los colores a moverse para un pronto retorno. La misión será tratar de ascender de inmediato, pero con mucho por mejorar si es que se quiere competir de verdad.

Ramses Bustos se agarra de las mechas con los hinchas de Colo Colo luego del descenso de Unión Española. Los Hispanos viven un día para el olvido y en el que están sacando todo a la mesa para tratar de levantarse.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y Unión Española?

Ramses Bustos por ahora mirará de lejos cómo es que Colo Colo y Unión Española cierran la temporada. Mientras los Hispanos dirán adiós a la Primera División visitando a Coquimbo Unido el sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas, el Cacique buscará la Copa Sudamericana recibiendo a Audax Italiano el domingo 7 a la misma hora.

Así están Colo Colo y Unión Española en la tabla del torneo 2025