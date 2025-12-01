Conmoción total. En la conferencia de prensa previa al duelo clave para el futuro de Universidad de Chile en la temporada 2026, este martes ante el campeón Coquimbo Unido, el técnico Gustavo Álvarez sorprendió a todos con un giro inesperado.

Al abrir el encuentro con los medios, el oriundo de Lomas de Zamora comunicó que no continuará en la dirección técnica del cuadro laico después de dos años en el mando, y explicó las razones por las que comunica su salida de la institución.

“Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“, expresó Gustavo Álvarez, quien si bien manifestó que “no estoy renunciando“, deslizó diferencias con la directiva de Azul Azul que derivaron en su drástica decisión.

ver también Vaticinan sobre el futuro de Gustavo Álvarez en U de Chile: “Los caminos ya están medios separados”

Sorpresivo anuncio de Gustavo Álvarez por su futuro en la U

“Me quiero referir al hincha de la U con claridad escuchando de mi voz, se ha hablado mucho de los últimos tiempos de 2026, y quiero ser bien claro”, fue lo primero que señaló estratega argentino, para luego explicar las razones de su postura.

“La razón ve un profundo desgaste que paso a justificar. Los proyectos deportivos tienen que tener objetivos claros de acuerdo a la magnitud de la historia de las instituciones, definidos ellos tienen que contar con los recursos humanos de infraestructura logística y planificación proporcionales”, dijo Álvarez.

En esa línea, agregó que “los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos si no van de la mano, la diferencia entre grandes beneficios y resultados, la paga el entrenador, los jugadores y sufre el hincha“.

Publicidad

Publicidad

“Esa diferencia provocó un desgaste en mí. Tengo la dedicación para estos dos partidos, pero lo mejor es que cambie de entrenador la U. Lo más saludable es un cambio de entrenador”, sentenció Gustavo Álvarez para poner punto final a su etapa en el “Romántico Viajero”.

Los números del entrenador en los azules

Desde su llegada a Universidad de Chile, a fines de diciembre del 2023, hasta la actualidad, Gustavo Álvarez registra un rendimiento entre torneos locales e internacionales del 64.1 por ciento, en base a 52 triunfos, 19 empates y 20 derrotas. Ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Publicidad

Publicidad