Universidad de Chile vuelve a la acción para cerrar la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera. Los azules reciben al campeón Coquimbo Unido obligados a ganar o ganar para pelear hasta la última jornada el cupo de Chile 2 que por ahora se lleva la Católica.

En medio del terremoto generado por Gustavo Álvarez, quien anunció que por decisión propia no tiene intenciones de seguir en la U el 2026, el mismo DT confirmó la formación titular del Chuncho contra El Pirata.

El once titular de la U está integrado por Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en mediocampo; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en delantera.

En la banca del Chuncho están Cristopher Toselli; Ignacio Tapia, Nicolás Fernández, Nicolás Guerra, Marcelo Díaz, Rodrigo Contreras y Flavio Moya.

El duelo entre la U y Coquimbo está programado para este martes 2 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Arbitra Diego Flores.

