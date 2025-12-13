En Deportes Limache aún duele la derrota por penales contra Huachipato, por la final de la Copa Chile en el estadio El Teniente de Rancagua. La gloria se le escapó en los descuentos al Tomate, pero pese a la tristeza el plantel tiene la frente en alto.

“La verdad es que no hemos estado muy bien en estos días. La realidad es que un poco tristes por el último resultado que se nos escapó sobre el final”, dijo Facundo Pons en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports Chile.

El delantero de 30 años agregó: “pero sabemos que dejamos todo en la cancha y que nos fuimos con la frente en alto, todo sirve para aprender y volver a intentarlo en el futuro”.

Pons marcó el gol que casi le da el título de Copa Chile a Limache, en su primera temporada en la Primera División, culminando una buena temporada en lo individual como hombre clave para llegar hasta la final y mantener la categoría.

El mejor año, pero el futuro en dudas

“Claramente me siento en un buen momento, sin dudas fue el mejor año de mi carrera. Llegué y me pude adaptar rápido, me sentí cómodo, importante y querido en el club”, expuso.

Explicando que todavía no está clara su continuidad en Limache sentenció que “para el año que viene no sé qué va a pasar, estos días estamos viendo el tema para terminar el año y poder viajar a Argentina para descansar unos días, y ver cómo se viene el año que viene”.

Más allá de perder la final de Copa Chile, es importante considerar que Limache consiguió por primera vez el ascenso al fútbol de honor a fines de 2024, en una historia meteórica.

El joven club fundado a fines de 2012 consiguió el ascenso en Tercera B el mismo 2013. Tras siete temporadas en Tercera A, el 2021 alcanzó Segunda División Profesional y el 2024 ya estaba en Primera B… Fue campeón de Tercera B el Clausura 2013, de Tercera A el 2020 y de Segunda el 2023.

