Universidad de Chile pelea por un cupo en la Copa Libertadores. El Romántico Viajero quiere sacar algo en limpio de esta temporada, tras fallar en bajar una nueva estrella de la Liga de Primera 2025 y luego de su eliminación de Copa Sudamericana.

Sin embargo, esta fecha tenía un equipo con una situación de emergencia al frente. Es por eso que no había que fiarse ante Deportes Limache, elenco que quiere despegarse de los últimos puestos del torneo chileno.

Y, con un comienzo estrepitoso para los azules, el partido comenzó a fraguarse a favor del Tomate Mecánico. Así, con pocos minutos de partido, los limachinos ya lo ganaban por 2-0.

Goles del Tomate Mecánico

Primero ocurrió en el minuto once de juego. Un contraataque de Deportes Limache terminó en un pase de Luis Guerra a Bastián Silva. El formado en Colo Colo estaba sin marca y tuvo todo el tiempo del mundo para concretar el 1-0.

Luego, el propio Guerra volvió a ser protagonista. En esta ocasión, el venezolano mandó el centro para que Facundo Pons cabeceara a boca de arco y decretara el segundo tanto del Tomate Mecánico.

De esta forma, la Universidad de Chile aseguró un comienzo de terror en la Liga de Primera 2025. Los azules no logran transformar en números el buen juego mostrado durante toda la temporada. Al final, eso es lo que cuenta.

Bastián Silva le anotó a la U | Photosport

