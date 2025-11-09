Universidad de Chile disputa una nueva jornada de la Liga de Primera. Esta vez el rival es Limache, club que también necesita con urgencia los puntos en disputa en Independencia.

Otra vez haciendo de local en Santa Laura, los dirigidos por Gustavo Álvarez deben quedarse con la victoria para seguir en la pelea por ir a la Copa Libertadores. El triunfo de Universidad Católica ante Deportes La Serena no les da margen de error.

Deportes Limache por su parte está en la pelea por el descenso. La caída de Unión Española ante Colo Colo les da la posibilidad de escapar de la zona roja en caso de sumar ante Universidad de Chile. Hay mucho en juego.

Sigue el MINUTO a MINUTO de U. de Chile vs Limache: