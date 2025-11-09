Es tendencia:
U. de Chile vs Limache MINUTO a MINUTO: horario y transmisión de la Liga de Primera

El Romántico Viajero necesita el triunfo para seguir con la opción de ir a la Copa Libertadores del 2026.

Por César Vásquez

U. de Chile recibe a Limache en Santa Laura.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTU. de Chile recibe a Limache en Santa Laura.

Universidad de Chile disputa una nueva jornada de la Liga de Primera. Esta vez el rival es Limache, club que también necesita con urgencia los puntos en disputa en Independencia.

Otra vez haciendo de local en Santa Laura, los dirigidos por Gustavo Álvarez deben quedarse con la victoria para seguir en la pelea por ir a la Copa Libertadores. El triunfo de Universidad Católica ante Deportes La Serena no les da margen de error.

Deportes Limache por su parte está en la pelea por el descenso. La caída de Unión Española ante Colo Colo les da la posibilidad de escapar de la zona roja en caso de sumar ante Universidad de Chile. Hay mucho en juego.

Sigue el MINUTO a MINUTO de U. de Chile vs Limache:

La única baja de U. de Chile

El Romántico Viajero entregó el parte médico del primer equipo, donde la única baja por problemas físicos es Lucas Assadi. El 10 sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales y difícilmente volverá a jugar este año.

Formación de la U

Gustavo Álvarez entregó la formación de Universidad de Chile. Entre las grandes novedades, se encuentra el ingreso de Israel Poblete  por Maximiliano Guerrero.

Así luce el camarín azul

Universidad de Chile hace de local en Santa Laura debido a que el Estadio Nacional será usado por el concierto de Dua Lipa. Así está el camarín local en Independencia.

U. de Chile ya está en Santa Laura

Los jugadores del Romántico Viajero ya arribaron al estadio. Los dirigidos por Gustavo Álvarez vienen de vencer por 2-0 a Everton, con goles de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras.

La U se quiere ir de copas

Luego de una intensa temporada, Universidad de Chile se aferra a la opción de ir a Copa Libertadores en el 2026. Están a 6 puntos de U. Católica por el Chile 2 y a 5 unidades de O'Higgins por el Chile 3, por lo que están obligados a ganar ante Limache.

Partidazo en Santa Laura

Hola amigos, bienvenidos al Minuto a Minuto entre Universidad de Chile y Deportes Limache. Sigue todos los detalles de este gran partido a través de RedGol.

