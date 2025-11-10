“Te haces el guapo…”: Piero Maza deja la grande con informe arbitral contra Ronald Fuentes

Una polémica de aquellas se registró en el partido entre O’Higgins y Ñublense. El cuadro dirigido por Paqui Meneghini logró quedarse con los tres puntos con una goleada por 4-2 y ahora se mete en la pelea por el Chile 2 y la Copa Libertadores.

Pero el trámite del partido estuvo marcado por el arbitraje de Piero Maza. Todo comenzó con la expulsión de Gabriel Graciani. A los 25 minutos, el argentino vio la roja por una violenta jugada. “Puso en riesgo la integridad de su rival”, detalló el juez nacional en su informe.

Sin embargo, está decisión provocó la furia del cuadro chillanejo. Primero Claudio Osses, preparador de arqueros, desató sus reclamos contra Maza. Lo que también provocó su roja a dos minutos de la sanción anterior.

“Conducta inadecuada dentro del banco. Emplea lenguaje insultante. ‘Qué estas cobrando con… hi… de p…’”, detalló Piero Maza. Luego agregó que el PA siguió con los mismos epítetos contra el cuarto árbitro.

¿Qué le dijo Ronald Fuentes a Piero Maza?

Pero la guinda de la torta vino al final. Es que Piero Maza cuatro minutos más tarde expulsó a Ronald Fuentes por sus polémicos dichos contra su cometido en el Estadio El Teniente.

En especial por la mención que hizo a su última presentación en Copa Libertadores en la semifinal entre Racing Club y Flamengo.

El informe de Piero Maza contra Ronald Fuentes

“Luego de la sanción se refiere al árbitro central a viva voz: ‘Note hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí cu…”, detalló. Insultos que podrían costarle caro al ex mundialista de Francia 98. Incluso lo podrían dejar fuera de la recta final de la Liga de Primera.

