La U de Chile ha tenido obligatoria actividad en el mercado de fichajes, pues tuvo que reemplazar al director técnico Gustavo Álvarez. El escogido para tomar el testimonio fue Francisco Meneghini, quien en el comienzo de su ciclo en el Centro Deportivo Azul puso especial énfasis al trabajo con los jóvenes.

Fueron 13 los juveniles que practicaron a las órdenes de Paqui, quien le puso fin a su ciclo en O’Higgins de Rancagua para iniciar el proceso en el Centro Deportivo Azul. Uno de ellos fue Flavio Moya, quien el 30 de diciembre cumplió 20 años y puede ser uno de los que sume minutos Sub 21 en la campaña que se avecina.

Pero hay algunas cuestiones importantes que Moya y su entorno deben definir. El mundialista Sub 20 sólo sumó 247 minutos en la Liga de Primera 2025. Por eso mismo su continuidad en el Romántico Viajero todavía es una incógnita. Tiene posibilidades para emigrar. Una de ellas es muy concreta.

Flavio Moya le anotó un gol a Magallanes en la Copa Chile 2025. (Andres Pina/Photosport).

Se trata de Ñublense, club donde ya jugó durante la campaña 2024. Los Diablos Rojos tienen en mente obtener otro préstamo por Moya, quien generó una buena opinión de Mario Salas cuando trabajo bajo la tutela del Comandante en el cuadro de Chillán. Fueron 25 los encuentros que disputó ahí: hizo tres goles, regaló una asistencia y disputó casi mil 300 minutos.

Flavio Moya celebró así el golazo de globito que le anotó a Cobreloa en Chillán. (Mauricio Ulloa/Photosport).

La otra opción de Flavio Moya en el mercado de fichajes: ¿se va de U de Chile?

En la U de Chile quedan varios asuntos que resolver en el mercado y uno de ellos es la posible salida de Flavio Moya. El volante veinteañero también genera interés en un club uruguayo que disputará la siguiente edición de la Copa Libertadores: Liverpool, que mira con atención lo que puede ocurrir y afina detalles para medirse al DIM de Colombia en la segunda fase.

Flavio Moya en acción por la U ante Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

Aunque todavía no materializan esa intención en una oferta formal para que la plana mayor de Azul Azul la analice y decida. El cuadro negriazul ya se reforzó en Chile, pues materializó la llegada del portero Mathias Bernatene desde Magallanes. Curiosamente, uno de los goleros que sufrió un gol de Moya.

Otro caso que está en conversaciones es el de Ignacio Vásquez, volante ofensivo de 19 años que llegó en 2024 desde Cobresal. A pesar de que el jugador encendió varias dudas en torno a su contrato, todo indica que pronto se anunciará la renovación del vínculo.

